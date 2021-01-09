نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول من خلال منصة أبشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة قامت المملكة العربية السعودية على أن تقوم بتحديث الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمواطنين، ولذلك أعلنت على أن يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442 هجرياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وهذا أمر ضروري لكي يتم توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية، لكي تسهل على جميع المواطنين السعوديين انجاز مهماته في فترة قصيرة للغاية، ولذلك يمكن لجميع المواطنين تسجيل الدخول من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ويمكن الإطلاع على جميع الخدمات والمعلومات التي يمكن الاستعلام عنها الخاصة بشأن المخالفات المرورية، وهذا لكي لا تتعرض السيارة إلى الإيقاف أي جهة مختصة، حيث أن يمكن على مالك السيارة الدفع إلكترونياً.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442 هجرياً :

في الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، ولذلك اضطر المواطنين اللجوء إلى جميع الخدمات الإلكترونية الكثيرة، خوفاً من تفشي فيروس كورونا المنتشر، وهذه الخدمات الإلكترونية أكثر أمناََ دون الحاجة للتوّجه إلى المكاتب، أو التجميع في الجهات الحكومية المعنية بالأمر، ولذلك في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن منصة أبشر الإلكترونية، لكي يتم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الكثيرة المتاحة لجميع المواطنين من خلالها، حيث أن خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442 هجرياً التي قد تسهل من خلال منصة أبشر الإلكترونية، حتى يتمكن قائد السيارة من التعرف على مخالفته، ولذلك يتم اختيار طريقة الدفع الإلكترونية المتاحة للمواطن السعودي، لكي يتم سداد قيمة المخالفات المرورية، وهذا من خلال رقم الهوية لصاحب السيارة أو رقم اللوحة أيضاََ.

خطوات تسجيل الدخول من خلال منصة أبشر الإلكترونية :

يجب على المستفيد الدخول على موقع منصة أبشر الإلكترونية. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “خدمات الأفراد”. يجب على المستفيد اختيار كلمة “خدمات المرور”. ثم يجب على المستفيد اختيار الإستعلام عن المخالفات المرورية. ثم بعد ذلك تسجيل بيانات السيارة أو رقم اللوحة. ثم بعد ذلك النقر على أيقونة “الاستعلام “.

ومن الجدير بالذكر أن يمكن الاستعلام عن خطوات الدخول على منصة أبشر الإلكترونية للاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1442 هجرياً، ويجب اتباع جميع الخطوات المطلوبة ثم بعد ذلك التأكد من جميع البيانات الخاصة به، ثم بعد ذلك سوف يتم إظهار جميع المخالفات المرورية المقيدة على سيارة المستفيد.