نظام صندوق التنمية العقارية الجديد 2021.. قروض مدعومة واستثمار مالي

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عمر شويل - جدة نظام صندوق التنمية العقارية الجديد 2021 مكون من 18 مادة، يساعد على المرونة والاستقلالية في التنمية العقارية في السعودية بتقديم تسهيلات على بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن في كل مكان بالمملكة، لذا أقره مجلس الوزراء السعودي لكى يساعد على تطوير الاستثمار العقاري في المملكة، وإمكانية تأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية، ويوفر ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين، لذا يبحث كافة المهتمين بالشأن الاقتصادي والمشروعات التنموية عن تفاصيل نظام التنمية العقارية الجديد في السعودية والذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030 من خلال المشروعات التنموية والنهوض بكافة المجالات بناءً على أسس وخطط اقتصادية وعلمية.

نظام صندوق التنمية العقارية الجديد 2021

وفر نظام التنمية العقارية الجديد 2021 بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي عليه الآتي:

يتيح استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم.

يوفر استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية.

يساعد في تأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية.

يقدم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين.

يمكن الأشخاص من تأسيس الشركات لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم.

المساعدة في إصدار الصكوك والستدات وكافة الأوراق المالية

نظام الصندوق العقاري الجديد

كشف منصور بن ماضي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، تفاصيل عن نظام الصندوق العقاري الجديد في السعودية والذي يعتبر خطوة متكاملة نحو التنمية وطريقة للتنمية الاقتصادية التى تستهدف المملكة تنفيذه في الفترة المقبلة ضمن رؤية الوطن الطموحة.

وأفاد أن الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد 2021 ما هو إلا استكمالا لمرحلة التحول التنموي التى بدأت في 2017 وساهمت في تمكين حوالى 424 ألف أسرة سعودية على مستوى المملكة حتى نهاية 2020، بمساعدتهم في الحصول على القروض العقارية المدعومة.

والجدير بالذكر أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد 2021يوفرالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين من أجل تمكين الأسر من الحصول على السكن بكل سهولة ويسر.