نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك في السعودية لقروض المتقاعدين والموشكين علي المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض المتقاعدين والموشكين علي التقاعد في السعودية، هي واحدة من أنواع القروض الأكثر بحثاُ بين فئة المواطنين الذين تعدوا سن المعاش أوعلي قرب من الوصول الي سن التقاعد، ويقدم بنك سامبا البنك السعودي الأمريكي بالمملكة العربية السعودية أفضل قروض للمتقاعدين بالمملكة من خلال تعاملات وفق الشريعة الإسلامية، حيث يوفر سامبا لكل متقاعد طلب الحصول علي قرض تقاعدي بأفضل الشروط والمميزات التي تناسب رواتب فئة المتقاعدين، حيث يتم تقديم طلب تمويل شخصي من بنك سامبا من خلال الولوج عبر الخدمات الإلكترونية لبنك سامبا دون عناء في التقديم، وسوف نوضح لكم قيمة التمويلات التي يتم تقديمها لقروض المتقاعدين والموشكين علي التقاعد في السعودية من بنك سامبا.

قروض المتقاعدين والموشكين علي التقاعد من بنك سامبا

ثوابت تمويلية لقروض المتقاعدين من بنك سامبا يتم توفيرها بالمميزات التالية للجميع:

القرض التقاعدي له مجاز شرعي إسلامي يتم برقابة عالية.

تمويل المتقاعدين مُتاح حتي مبلغ 500,000 ريال كحد أقصي.

تنظيم فترات السداد لأقساط القرض تصل الي 60 شهراً أو حسب رغبة كل عميل فيما هو أقل من ذلك.

يمكن شراء المديونية الخاصة بكل تمويل قد حصل عليه كل عميل.

توافر الموافقات الإجرائية السريعة لتحويل مبلغ التمويل.

تواجد تأمين مجاني يثمن بإسقاط المبالغ المتبقية في حالة تعرض العميل الي الوفاة أو تعرضه الي العجز الطبي الدائم بناءً لالتزامات بوليصة التأمين.

توافر الحصول على قرض تقاعدي إضافي بعد تنفيذ دفع 20% من التمويل الذي يليه.

أساسيات صرف قروض أصحاب المعاشات من بنك سامبا

عمر العميل يجب أن يكون 40 عام فأكثر.

الدخل الشهري 2000 ريال فأكثر.

المتقاعد يجب أن يكون أحد المشتركين في برامج التقاعد الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أو برنامج المؤسسة العامة للتقاعد.

يجب الموافقة علي تحويل راتب كل متقاعد يرغب في التمويل الي فرع التمويل من بنك سامبا.

طريقة التقديم على طلب التمويل التقاعدي من البنك

تُتيح الإدارة العامة للتمويلات النقدية في بنك سامبا تقديم طلب شخصي للحصول علي قرض تقاعدي لفئة المتقاعدين من خلال التسجيل في موقع بنك سامبا الموقع المختص لطلب التمويل النقدي.