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عمر شويل - جدة تعرف على أجهزة أبشر القريبة منك، لقد تم طرح أجهزة أبشر أفراد في مناطق عديدة في السعودية بواسطة وزارة الداخلية السعودية والهدف تقديم خدمات للمواطنين والذين يقيمون في المملكة العربية السعودية وتكون هذه الخدمات الكترونية ومتنوعة وذلك لغرض توفير الوقت والجهد للذين يرغبون في إتمام خدماتها المتنوعة بكل سهولة ويتم ذلك إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب الى الأماكن الموفرة لهذه الخدمات ولقد خصصت وزارة الداخلية السعودية أجهزة أبشر في مناطق كثيرة في المملكة وإليكم أسهل طريقة للتعرف على أقرب جهاز موجود بالقرب من موقعك.

خطوات التعرف على أقرب جهاز موجود بالقرب من موقعك

أولًا: الاتجاه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان وزارة الداخلية السعودية وذلك عبر الرابط الخاص بها.

ثانيًا: يتم اختيار أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في الصفحة الرئيسية .

ثالثا: أن تقوم بتحديد الموقع الذي أنت موجود فيه .

رابعًا ان تقوم بإدخال منطقتك وفي الحال سوف تظهر أمامك جميع الأجهزة الموجودة القريبة من موقعك

عناوين أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في الرياض

لقد قامت وزارة الداخلية السعودية بتخصيص أكبر عدد من أجهزة الخدمه الذاتية في الرياض وذلك لأنها من أكبر مناطق المملكة السعودية والتي لها دور كبير في اتمام جميع الخدمات بطريقة سريعة وإليكم أهم أجهزة الخدمة الموجودة في الرياض

مرور الناصرية .

جوازات الرياض على طريق الملك فهد.

جوازات الرياض على طريق الملك فهد (نساء).

جوازات الرمال على طريق الدمام.

أحوال الرياض على فرع الوشم.

أحوال الرياض في فرع رويال مول

أحوال الرياض على فرع الوشم (نساء).

أحوال الرياض في فرع المروج.

أحوال الرياض في فرع رويال مول

أحوال الرياض في فرع قرطبة بلازا.

مواقع أجهزة الخدمة الذاتية بمكة

كما خصصت الوزارة أيضًا أجهزة ذاتية في مكة المكرمة وإليكم أهم العناوين الموجودة في مكة المكرمة