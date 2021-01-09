نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم المعلومات عن كلية الملك عبد العزيز الحربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم المعلومات عن كلية الملك عبد العزيز الحربية، تعتبر هذه الكلية هي أول كلية عسكرية في المملكة العربية السعودية التي تم إنشاؤها في 22 ديسمبر ١٩٥٥ ميلادي حيث تم انشاء مدرسه عسكريه عام 1354 هجرية وكانت هذه المدرسة هي البداية لإنشاء الكلية العسكرية في السعودية وكان الذين يقبلون في هذه الكلية آنذاك الذين حصلوا على شهادات دراسية دون حصولهم على الشهادة الإبتدائية وكانت في ذلك الفترة مدة الدراسة لا تتعدى ستة أشهر وبعدها تم نقل المدرسة إلى مدينة الطائف عام 1358 وتم صدر قرار ملكي بإنشاء الكلية الحربية في مدينة الرياض وسميت هذه الكلية بكلية الملك عبد العزيز وتم افتتاح كلية الملك عبد العزيز الحربية في عام 137 هجريًا واليكم أهم الشروط المهمة المطلوبة للالتحاق بهذه الكلية الحربية وإليكم الشروط بالتفاصيل التي ستفيدكم. شروط كلية الملك عبد العزيز الحربية أولًا لابد من أن يكون الطالب المتقدم للكلية سعودي ويقيم في المملكة العربية السعودية.

ثانيًا أن يكون سلوكه حسن ذو أخلاق نبيلة وحسن السيرة.

ثالثًا أن يكون عمره 17 عام ولا يقل عن هذا العمر ولا يزيد عمره عن 24 عام .

رابعًا أن يكون لديه خبرة عالية في اجتياز المقابلة الشخصية .

خامسًا أن ينجح في اللياقة الطبية والكشف الطبي .

وأن يكون وزنه مناسب مع طوله .

وأن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة من أي قسم أدبي او علمي لا يشترط القسم.

ويشترط على المتقدم أن يكون قد تحصل في الاختبار التحصيلي على تقدير بنسبة 60%.

كما يشترط حصوله علي ما لا يقل تقديره بنسبة 60% في اختبارات القدرات خطوات التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربيه إلكترونيًا أولًا أن يدخل المتقدم إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالكلية عبر الإنترنت .

ثانيًا أن ينقر على أيقونة التقديم الإلكتروني .

ثالثًا أن يقوم بملئ البيانات المطلوبة بدقة عالية.

رابعًا يحب ان يكون معه كافة الأوراق التي قامت إدارة الكلية بطلبها من المتقدم .

خامسًا ثم النقر على تسجيل الطلب .

وأخيرًا الانتظار حتى وصول رسالة تؤكد لك قبول الطلب الذي قدمته من إدارة الكلية الحربية

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