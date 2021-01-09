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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حافز الجديد 1442.. 11 شرطًا للتقديم إلكترونيًا في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في حافز الجديد 1442 يهتم به الكثيرون من الشباب في المملكة العربية السعودية الباحثين عن عمل، فيساعدهم برنامج حافز على إيجاد العمل المناسب لمؤهلاتهم الدراسية ومهاراتهم وخبراتهم بمرتبات مجزية، كما يوفر موقع حافز الجديد إمكانية الحصول على مبلغ شهري بقيمة 2.000 ريال بداية من التسجيل في حافز الجديد 1442 ولمدة 12 شهر، من أجل تحسين ظروف المعيشة للشباب وتشجيعهم على إيجاد عمل مناسب لهم، كما أن شروط التسجيل في حافز الجديد 1442 تتطلب في المقام الأول مساعدة المحتاجين.
التسجيل في حافز الجديد 1442
يتمكن جميع السعوديين من التسجيل في حافز الجديد 1442 إلكترونيًا من أي مكان في المملكة فور إتباع التالي:
- أدخل على بوابة برنامج حافز
- سجل كمستخدم جديد
- أضغط على باحث عن عمل
- يظهر مربع بيانات
- أكتب اسم مستخدم.
- أضف رقم الهوية الوطنية.
- تظهر بنود سياسة الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.
- اقرأ الشروط ثم اضغط موافق.
- كتابة بريدك الإلكتروني، رقم هاتفك الجوال.
- استلام كلمة المرور الخاصة بالتسجيل في رسالة نصية.
- في النهاية يتم فتح صفحة التسجيل سجل اسم المرور وكلمة السر التى تم استلامها.
شروط التسجيل في حافز الجديد 1442
- الجنسية السعودية، أويكون غير سعودي ولكن من أم سعودية.
- يتراوح عمره من 20-60 سنة.
- لايعاني من أي إعاقات جسدية تعرقل عمله.
- يقيم في السعودية.
- ليس لديه عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، لأن ذلك يلغي استحقاق المتقدم للدعم.
- أن يكون المتقدم ليس مسجل في معاشات من المملكة، أو تعويضات للتعطل عن العمل.
- يحظر تسجيل الطلاب في برنامج حافز.
- ألا يكون المتقدم صاحب أي سجل تجاري.
- ألا يكون المتقدم صاحب دخل يفوق مبلغ المعونة.
- يشترط للمنقطعين عن العمل فيجب أن يمر ثلاثة أشهر على الأقل منذ تركهم العمل، حتى يتمكنوا من التسجيل في برنامج حافز.
- يتمكن الطلاب الذين أنهوا دراستهم، فيجب أن تمر ستة أشهر من بعد تخرجهم، حتى يُتاح لهم فرصة التسجيل في المعونة.
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