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عمر شويل - جدة علاقة حساب مواطن بالسجل التجاري، يوضح برنامج حساب المواطن طريقة الافصاح عن السجل التجاري ويتم الافصاح عن السجل التجاري بالنقر علي كلمة إضافة دخل ويتم اختيار نوع الدخل نشاط تجاري ويتم تسجيل مصدر الدخل سجل تجاري ويتم إضافة الدخل ثم النقر علي زر حفظ. ضوابط حساب المواطن أقر برنامج حساب المواطن مؤخرًا عن العديد من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، ويتم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى لللاستحقاق وقد تضمنت التعديلات الجديدة تعليق استقبال طلبات جديدة للمتقدمين للحصول علي الدعم عبر تطبيق حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ٢٨من شهر مارس سنة ٢٠٢٠ ومن ضمن التعديلات التي تم اجراها الزام الأفراد المستقلين بإضافة اثبت استقلالية المسكن لكل فرد أو مواطن قد بلغ أو تم من عمره ال١٨سنة أو أكثر من هذا برفع أحد الاثباتات التي سنوضحها في السطور التالية: عقد ايجار موحد من هيئة أو منصة ايجار.

صك ملكية السكن.

مشهد اثبات سكن جامعي أو معهد من أحد المعاهد أو كلية عسكرية من احد الكليات العسكرية وهذا كشرط رئيسي لضمان استمرارية الدعم ويوجد مهلة إلي يوم ١٠ من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين ليتم تعديل وإضافة المستندات التي تم طلبها لضمان استمرارية الحصول علي الدعم. شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن يجب استيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطنوهى: أن يكون المسجل سعودي الجنسية ويتم استثناء من ذلك ابن أو ابنه المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية ومن يحمل بطاقات التنقل.

وأن يقيم المستفيد بشكل دائم ومستمر داخل المملكة العربية السعودية بحيث لايقيم خارج المملكة العربية السعودية لأكثر من ٣شهور أو ٩٠ يوم خلال ال١٢شهر الماضية أو خلال السنة الماضية.

ويشترط أيضًا عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون ويتم توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتعتمد معايير الاستحقاق علي إجمالي دخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها لإعمار التابعين إذا كانت أكبر من ١٨ سنة أو أقل من ١٨ سنة .

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