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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه الخاص بالصندوق الخيري في المقال التالي
عمر شويل - جدة مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه، أكد الصندوق الخيري الاجتماعي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أنهم علي صدد التوسع في نشر مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه ليشمل أغلب المملكة العربية السعودية, وتهدف هذه المبادرة الي منح قروض وتمويلات تصل إلي مائة ألف ريال سعودي و بدون فوائد ذلك لمستفيدي مؤسسة الضمان الاجتماعي, وتم إنشاء هذه المبادرة لكي يستطيع الشباب الذين لا يجدون عمل في الحصول علي هذه المبادرة لشراء سيارة وتشغيلها في أحد شركات السيارات والتي تعمل لنقل الأفراد بالطلب وذلك مثل شركة أوبر وكريم, وحتي يتم الاستفادة من هذه المبادرة يجب توافر شروط محددة, وتوافر بعض المستندات التي تستلزم الحصول على مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه.
شروط تمويل مركبات النقل الموجه
يأتي التوسع الذي تشمله هذه المبادرة لما وجد من إقبال كبير من قبل المواطنين للحصول علي هذه المبادرة، ويتوفر هذا التمويل بدون فوائد وفق الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم من المستفيدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي.
- العمر المتاح لكي يتم الحصول علي هذه المبادرة يكون ما بين 25 عاماً إلي 60 عاماً.
- المقدرة الصحية للعمل في هذه الوظيفة.
- امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول.
الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على كفالة تمويل النقل الموجه
يجب توافر الأوراق والمستندات التالية لكي يستطيع المواطن أو المواطنة الحصول على هذا التمويل الذي يصل إلي 100 ألف ريال بدون فوائد:
- صورة من الهوية الشخصية.
- صورة كارت العائلة.
- صورة من المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم.
- صورة من رخصة القيادة التي يجب أن تكون سارية الصلاحية.
- اصل إثبات حالة من أحد منافذ الضمان الاجتماعي.
مميزات الحصول على كفالة تمويل المركبات النقل الموجه
- يصل هذا التمويل إلي مائة ألف ريال بدون فوائد.
- أقصي حد للقسط الشهري الخاص بالتمويل هو 1600 ريال.
- تصل مدة السداد إلي ستين شهر من تاريخ الحصول على التمويل.
- يستطيع الشخص المتقدم أن يختار نوع السيارة التي يرغب في اقتنائها دون تدخل من أحد.
- يقوم صندوق الخيري بتحمل تكاليف رسوم التأمين لأول سنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم في مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه الخاص بالصندوق الخيري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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