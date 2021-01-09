نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه الخاص بالصندوق الخيري في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه، أكد الصندوق الخيري الاجتماعي بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أنهم علي صدد التوسع في نشر مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه ليشمل أغلب المملكة العربية السعودية, وتهدف هذه المبادرة الي منح قروض وتمويلات تصل إلي مائة ألف ريال سعودي و بدون فوائد ذلك لمستفيدي مؤسسة الضمان الاجتماعي, وتم إنشاء هذه المبادرة لكي يستطيع الشباب الذين لا يجدون عمل في الحصول علي هذه المبادرة لشراء سيارة وتشغيلها في أحد شركات السيارات والتي تعمل لنقل الأفراد بالطلب وذلك مثل شركة أوبر وكريم, وحتي يتم الاستفادة من هذه المبادرة يجب توافر شروط محددة, وتوافر بعض المستندات التي تستلزم الحصول على مبادرة كفالة تمويل مركبات النقل الموجه.

شروط تمويل مركبات النقل الموجه

يأتي التوسع الذي تشمله هذه المبادرة لما وجد من إقبال كبير من قبل المواطنين للحصول علي هذه المبادرة، ويتوفر هذا التمويل بدون فوائد وفق الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم من المستفيدين من مؤسسة الضمان الاجتماعي. العمر المتاح لكي يتم الحصول علي هذه المبادرة يكون ما بين 25 عاماً إلي 60 عاماً. المقدرة الصحية للعمل في هذه الوظيفة. امتلاك رخصة قيادة سارية المفعول.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على كفالة تمويل النقل الموجه

يجب توافر الأوراق والمستندات التالية لكي يستطيع المواطن أو المواطنة الحصول على هذا التمويل الذي يصل إلي 100 ألف ريال بدون فوائد:

صورة من الهوية الشخصية. صورة كارت العائلة. صورة من المؤهل العلمي الحاصل عليه المتقدم. صورة من رخصة القيادة التي يجب أن تكون سارية الصلاحية. اصل إثبات حالة من أحد منافذ الضمان الاجتماعي.

مميزات الحصول على كفالة تمويل المركبات النقل الموجه