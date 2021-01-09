نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على الهوية الرقمية للمقيم 2021 في السعودية.. وطريقة تفعيلها في 5 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على الهوية الرقمية للمقيم 2021 في السعودية من أبرز الخدمات التى لايغفل عنها كافة قاطنى المملكة، فهى تمثل إثبات الشخصية لكل فرد متواجد هناك ولا يمكن دخول البلاد أو الخروج من خلالها، وتعرفة الهوية الرقمية للمقيم 2021 بالكارت الذكي، ويمكن الحصول على الهوية الرقمية للمقيمين عبر أبشر بسهولة دون الذهاب أي وزارة أو جهة رسمية وفق ما أتاحته المديرية العامة للجوازات السعوية، حيث أطلق مركز المعلومات الوطني السعودي الهوية الرقمية السعودية ضمن المبادرات الوطنية لمواكبة التطور العصري والمساعدة في إنجاز الخدمات.

الحصول على الهوية الرقمية للمقيم 2021

تستهدف الهوية الرقيمة السعودية جمع كافة المقيمين في المملكة بقادة بيانات موحدة بما يضمن تنفيذ الخدمات وشمل التفاصيل لمختلف الجهات الحكومية بدلاً من استهلاك الوقت والمجهود والمشكلات التى كانت تحدث في المؤسسات، بسبب سوء مستوى المصداقية والثقة في الهوية الرقمية، وبالتالى يرغب كل مواطن بالمملكة معرفة كيفية الحصول على الهوية الرقمية للمقيم 2021 إلكترونيًا من أجل الآتي:

عمل نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني.

تحقيق هوية إثبات إلكترونية للفرد.

تسجيل أكثر آمان من النظام القديم.

إنجاز أكثر من عملية من خلالها بأعلى مستوى المصداقية.

كيفية الحصول على الهوية الرقمية للمقيم 2021

وفرت المديرية العامة للجوازات السعودية النسخة الرقمية من هوية مقيم للمقيمين في المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني السعودي، لتسهل عملية التحقق من هوية المقيمين حامليها في حالة عدم حملهم للهوية الأصلية.

ويمكن الحصول على الهوية الرقمية للمقيم 2021 عبر تطبيق أبشر أفراد من خلال رمز استجابة سريعة QR Code المتغير الذي يمكن إضافة على الهاتف المحمولة بسهولة وإتباع خطوات تفعيل الهوية الرقمية السعودية في دقائق معدودة.

خطوات الهوية الرقمية للمقيم 2021

تتمكنون من تفعيل الهوية الرقمية للمقيم 2021 من خلال النقاط التالية: