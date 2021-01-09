نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصى بنك الرياض بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين بالسعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصى بنك الرياض بدون تحويل راتب، والذي يتم تقديمه إلى كل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر خدمة تمويل بدون تحويل راتب بنك الرياض احد اهم الخدمات التي تقدم من البنك إلى جميع الأشخاص داخل الأراضي السعودية، ودائما بنك الرياض يقدم خدمات تمويليه متنوعه منها تمويل عقاري بنك الرياض بدون تحويل راتب، ويعتبر هذا البنك من اهم البنوك داخل المملكة الذي يقدم خدمات هامه ومتميزه إلى كل الأشخاص سواء مواطنين أو أجانب، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على احد هذه الخدمات وهى تمويل الرياض بدون تحويل راتب.
تمويل شخصى بنك الرياض بدون تحويل راتب
من اهم المميزات التي يقدمها بنك الرياض هي سهولة الاجرائات الخاصة للحصول على تمويل من بنك الرياض بدون تحويل راتب، وأيضا يقدم البنك فترة سداد كبيره تصل على خمس سنوات، ونأتي إلى اهم مميزات البنك هو انه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، ودائما ما يعتبر تمويل شخصى بدون تحويل راتب من اهم التمويلات داخل السعودية، وهناك أيضا من ضمن قروض الرياض بدون تحويل راتب وهو قرض السيارة، ومن خلال هذا القرض يمكن للمستفيد شراء سيارة جديده، وقد وضع البنك عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في كل من يرغب في الحصول على تمويل شخصى بنك الرياض بدون تحويل راتب واليكم هذه الشروط.
شروط تمويل بدون تحويل راتب بنك الرياض
هناك عدد من الشروط التي وضعها بنك الرياض السعودي لكل عملائه، وهذا من اجل الحصول على تمويل شخصى وهذه الشروط كالتالي.
- أولا لا يقل عمر المستفيد السعودي عن 18 عام، وبالنسبة للمقيم لا يقل عن 22 عام.
- التمويل الشخصي بدون تحويل راتب لموظفي البنوك.
- فترة العمل لا تقل عن 12 شهر للحصول على التمويل.
- الحد الأدنى للراتب هو 10 الاف ريال سعودي.
خطوات التقديم على تمويل بنك الرياض
- أولا تقوم بملئ طلب التقديم على التمويل من خلال موقع البنك الإلكتروني.
- قم باختيار خدمة الأفراد ومنها الدخول على تمويل شخصى بدون تحويل راتب.
- القيام بزيارة أي فرع من بنك الرياض.
- تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول للسعوديين، والإقامة للمقيمين وتكون ساريه.
- شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل موجه لبنك الرياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصى بنك الرياض بدون تحويل راتب للمواطنين والمقيمين بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.