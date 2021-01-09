نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تجديد تأمين الزيارة العائلية 2021 من الضمان الصحي.. وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تجديد تأمين الزيارة العائلية 2021 خطوة أساسية يتم من خلالها تمديد تأشيرة الزيارة سواء كانت لفرد أو زيارة متعددة، وفرت شركات التأمين في المملكة العربية السعودية إمكانية تجديد تأمين الزيارة العائلية وإنجاز الخدمات المطلوبة من مجلس الضمان الصحى مقابل مبلغ مادي إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشركة، كل ماهو عليه تقديم طلب تجديد تأمين الزيارة العائلية2021 وإضافة البيانات المطلوبة ودفع الرسوم.

طريقة تجديد تأمين الزيارة العائلية 2021

يستطيع أي شخص في المملكة العربية السعودية أن يقدم عائلته لقضاء وقت معين معه، ولكن الأمر يتطلب تجديد التأمين الصحي قبل انتهاء التأشيرة بسبعة أيام على الأقل، ويتم التجديد من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التأمين المؤمن عليها، بالخطوات التالية:

أدخل على الموقع شركة التأمين التى ترغب التأمين من خلالها. أضف بيانات المقيم. إضافة بيانات التأشيرة. ملء بيانات الزائر، وهي البيانات الشخصية والبيانات الصحية. دفع رسوم مقابل التجديد.

كيفية تمديد الزيارة العائلية 2021

يوفر موقع الضمان الصحي التعاوني إمكانية استعلام تأمين الزائرين إلى السعودية ومعرفة حالة التأمين الصحي من خلال النقاط التالية:

أدخل على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

استعلام عن تأمين الزائرين من خلال الصفحة الرئيسية.

اختر الدخول على الخدمة من صفحة بيانات الخدمة.

سجل رقم جواز السفر الخاص بالزائر.

أضف كود التحقق المرئي.

النقر على أيقونة “موافق”.

أسعار التأمين الصحي للزيارة العائلية

حدد مجلس الضمان الصحي قيمة التأمين الخاص بالزائرين في المملكة العربية السعودية الذي تتطلب تأمين ضد الطوارئ والحوادث والإخلاء الطبي، وبقيمة 100 ألف ريال سعودي، وتتضمن الإقامة والإعاشة اليومية للمريض وتشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي وخدمات الإعاشة ولا يتضمن ذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية التي تصرف بأمر الطبيب.

ويغطي التأمين تكاليف إعادة الشخص إلى موطنه الأصلي في حالة الوفاة خلال فترة التأشير، وهو متباين من شركة تأمين إلى أخرى، وتم حديد قيمة تأمين الزائرين من 40 ريال سعودي.