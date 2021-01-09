نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على 1.500.000 ريال تمويل شخصي سريع من بنك ميم للمواطنين والوافدين عبر مصرفية meem الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرفية ميم هى بنك يشارك فيه حكومات مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي الستة، ويقدم بنك ميم مجموعة مميزة من برامج التمويل ضمن خطة منتجات المصرفية الرقمية، ومن افضل منتجات مصرفية ميم هو تمويل شخصي من بنك ميم والذي يمنح مجموعة مميزات استثنائية مختلفة سنوضحها بالتفصيل، ويتبع بنك ميم بنك الخليج الدولي، كما أن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يمتلك اغلب اسهم بنك ميم حيث تم إطلاق بنك ميم في عام 2014 وبدأ عمل مصرفية ميم في عام 2018 في البحرين، كما تقدم منصة ميم الرقمية المصرفية العديد من الخدمات في مجال التجارة الإلكترونية وتخدم فئة كبيرة من المتعاملين في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث بنيت المنصة تطلعاً للتقدم في مجال التجارة الرقمية، ونستعرض مع قراء موقعنا التمويل الشخصي من بنك ميم والذي يعتبر من أقوى برامج التمويل المميزة.

مميزات التمويل الشخصي من بنك ميم

تمويل بنك ميم الشخصي تم تصميمه خصيصاً، ليلبي احتياجات فئة كبيرة من العملاء، بطريقة بسيطة ومميزة وشفافة ومخصصة لذلك، واليكم جانب من هذه المميزات.

مدة التمويل في بنك ميم تبدأ من عام وحتى 5 سنوات.

مبلغ التمويل يصل الى مليون ونصف ريال سعودي.

إمكانية سداد المديونية.

في حالة الوفاة أو حالات العجز التام يعفى العميل من سداد الأقساط.

السرعة في إجراءات الحصول على قرض بنك ميم وتحويل المبلغ سريعاً وقت الموافقة عليه في حساب العميل.

عروض تنافسية للتمويل الشخصي من بنك ميم.

شروط تمويل ميم الشخصي

إليكم مجموعة من شروط قرض ميم الشخصي والتي تخص السعوديين والمقيمين كما يلي:

شروط تمويل ميم للسعوديين والمقيمين معاً

يشترط تحويل الراتب.

لا بد من فتح حساب في بنك ميم .

لا يقل العمر عن 18 عاماً.

لا يزيد العمر عند سداد آخر قسط عن 65 عام.

الحد الأدنى للتوظيف في القطاع الحكومي هى شهر.

لا تزيد نسبة الدين عن عبء الدخل بنسبة 33%، وللمتقاعدين عن 25%.

شروط تمويل بنك ميم للسعودين

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

الحد الأدنى لمدة التوظيف في القطاع الخاص 3 اشهر وتكون معتمدة من جهة العمل.

لا تزيد مدة سداد القرض عن 60 شهر.

شروط قرض بنك ميم للمقيمين

الحد الأدنى للراتب 7000 ريال.

مدة الحد الأدنى للتوظيف في القطاع الخاص لا تقل عامين.

لا تزيد مدة سداد القرض عن 36 شهر.

مثال على تمويل بنك ميم

مبلغ التمويل : 50.000 ريال.

فترة الاستحقاق : 5 سنوات.

معدل النسبة على التمويل : 3.58%.

مبلغ القسط الشهري : 900 ريال.

الرسوم الإدارية : 500 ريال.

طريقة التقديم على قرض بنك ميم الشخصي

في حالة الرغبة في التقديم على قرض التمويل الشخصي من مصرفية ميم الرقمية يمكنكم الدخول على موقع بنك ميم وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة لم يكن لديك حساب في بنك ميم الرقمي، ومن ثم تقديم طلب الكترونياً للحصول على تمويل بنك ميم الشخصي، و من خلال الاتصال على 8001166336 أوتنزيل تطبيق بنك ميم وتقديم طلب الحصول على قرض كما يوضح الفيديو.