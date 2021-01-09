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عمر شويل - جدة تعد هيئة الجمارك بالمملكة صاحبة المسئولية الكاملة عن تسهيل كافة الإجراءات الجمركية على حدود المملكة، إضافة الى عملها على معاونة جميع الجهات الرقابية التي تنتشر في أرجاء البلاد، من خلال تطبيق وتنفيذ جميع الأحكام الرقابية ، مثل : الأحكام الأمنية أو الصحية أو الزراعية أو البيئية أو الإعلامية ، كما تقوم الهيئة في الوقت نفسه بتحصيل الرسوم الجمركية عن البضائع المتنوعة، مثل: الكاميرات و التي نقلنا عنها من قبل ما نشره الحساب الرسمي للجمارك و ما هي أنواع الكاميرات المسموح للأفراد استيرادها من الخارج ، واليوم نكشف ما تناولته الجمارك مؤخرا عن السيارة الأجنبية و غرامة تأخيرها في البلاد بعد انتهاء مدتها النظامية .

ما هي غرامة تأخير السيارة الأجنبية بعد انتهاء مدتها النظامية في المملكة؟ الجمارك تجيب

وقد تساءل أحد المواطنين مؤخرا على صفحة الحساب الرسمي لهيئة الجمارك السعودية على تويتر، عن غرامة تأخير السيارة الأجنبية في المملكة بعد انتهاء مدتها النظامية؟ ، حيث أشار إلى أنه سعودي الجنسية و يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، و قد تمكن من دخول البلاد مصطحبا سيارة خليجية، وتساءل عن المدة التي يسمح للسيارة أن تبقى في المملكة دون غرامة ؟.

وقد كشفت الجمارك من خلال ردها على سؤال المواطن، بأنه عقوبة بقاء السيارة الأجنبية بالمملكة بعد انتهاء مدتها النظامية، هي فرض غرامة مالية تقدر بحوالي 20 ريالً سعودي، وذلك عن كل يوم تأخير لأي سيارة خليجية أو أجنبية بعد انتهاء المدة النظامية المسموح ببقائها في المملكة العربية السعودية.

ما هي المدة النظامية التي يسمح ببقاء السيارة الأجنبية فيها ؟

وقد أشارت الجمارك إلى أن المدة النظامية التي يسمح فيها ببقاء السيارات الأجنبية ، تقدر بحوالي ثلاثة أشهر، و في حالة مالك المركبة بتجاوز المدة المسموحة يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ريالً سعودي عن كل يوم تأخير عن المدة النظامية ، بشرط أن لا تتجاوز قيمة الغرامة المالية ، نسبة 10% من القيمة المالية للمركبة.

مواصفات السيارة الأجنبية المسموح بإدخالها إلى المملكة

كما كشفت هيئة الجمارك عن مواصفات السيارة الأجنبية التي يسمح بإدخالها إلى المملكة، وهي :

آخر سنة صنع للسيارة الأجنبية عام : 2016

يجب أن تكون السيارة مطابقة لكافة المواصفات والمقاييس السعودية .

يجب أن تكون السيارة الأجنبية مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود في المملكة .

ما هي قيمة الرسوم الجمركية على السيارة الأجنبية أثناء دخولها الى المملكة ؟

تقدر قيمة الرسوم الجمركية على السيارة أثناء دخولها إلى المملكة، بحوالي 5% من قيمة السيارة، يجب ملاحظة أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها و تقدر بحوالي 15% .

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