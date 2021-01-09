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عمر شويل - جدة تسجيل تطعيم كورونا في السعودية يعتبر واحد من ضمن اهم الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل أن يستطيع المواطن السعودي في الحصول علي اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد 19 المستجد والمنتشر في حول أنحاء العالم.
تسجيل تطعيم كورونا في السعودية
قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية باعتماد لقاح فيزر الأمريكي من أجل تطعيم به كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يتم وقاية المواطنين والوافدين لها من الإصابة بفيروس كوفيد 19، ويتم تطعيم الفرد علي جرعتين فقط تساعد الشخص علي عدم الإصابة بهذا الفيروس وقد حددت وزارة الصحة السعودية خطة لإعطاء اللقاح.
خطة لقاح كوفيد 19 في السعودية
حددت وزارة الصحة السعودية خطة مكونة من ثلاث مراحل لأن يتم إعطاء المواطنين لهذا اللقاح حيث جاءت الخطة وفقاً للنحو الأتي:
- يتم تطعيم في المرحلة الأولي كبار السن من المواطنين والمقيمين والتي تبلغ أغمارهم فوق 55 عاماً والمصابين بالأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب وأيضاً مرضي الجهاز المناعي.
- المرحلة الثانية تشمل العاملون في مختلف القطاعات الصحية من المواطنين والمقيمين والذين لديهم أمراض في الجهاز التنفسي والربو والحساسية وكبار السن من 45 إلي 55 عاماً.
- تشمل المرحلة الثالثة من اللقاح تطعيم كافة المواطنين والوافدين في السعودية في مختلف الفئات العمرية للوقاية من أنتشار هذا الفيروس.
طريقة تسجيل تطعيم كورونا في السعودية
يجب عليك أن تقوم بالتسجيل في المنظمة التي قامت وزارة الصحة السعودية بوضعها من أجل الحصول علي اللقاح حيث يمكنك التسجيل عن طريق أتباع ما نقوم بعرضة في السطور التالية:
- فتح تطبيق صحتي علي الهاتف المحمول الخاص بك ويمكن تحميلة من جوجل بلاي.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- من القائمة تقوم باختيار لقاح فيروس كورونا المستجد.
- تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك.
- بعد ذلك تقوم بكتابة السجل المرضي لك.
- إدخال تاريخ الميلاد.
- تحديد الوحدة الصحية الأقرب لك.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الموعد المناسب لك.
- الضغط علي زر التسجيل.
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