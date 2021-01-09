نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء خدمة كمل في شركة زين وموبايلي وstc وسوا في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إلغاء خدمة كمل بشركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل جميع شركات الجوالات علي تحسين عملية وسائل الاتصال بجميع الأرقام الخاصة من فرد الي فرد أخر وذلك في حالة انتهاء الرصيد الخاص بالعميل، حيث بإمكان أي فرد عميل بأحد الشركات المقيدة بالمملكة أن يحصل علي رصيد تكميلي من أجل إجراء المكالمات ويتم دفع الرصيد ورسوم خدمة الرصيد الإضافي عند قيام العميل بشحن الرصيد، ولكن هناك بعض العملاء يرغبون في إيجاد طريقة من أجل إلغاء الاشتراك في خدمة كمل والتي تعد رسوم إضافية لا يرغب جميع العملاء في تحمل تكاليفها، لذلك سوف نوضح لمتابعينا طريقة إلغاء خدمة كمل علي خطوط الاتصالات المعروفة مثل زين أو stc أو موبايلي.

خدمة كمل عبر شركات الاتصالات السعودية

خدمة كمل الهاتفية هي واحدة من خدمات خطوط الاتصالات السعودي لجميع المشتركين، حيث تم منح العميل رصيد هاتفي بقيمة 5.5 ريال، علي أن يتم منح العميل مكالمات هاتفية تصل فترتها الي 10 دقائق للاتصال المحلي لجميع الشبكات، وعند قيام العميل بإعادة شحن رصيد هاتفه، يتم خصم قيمة الرصيد الذي تم استهلاكه من خدمة كمل التي تم الحصول عليها.

إلغاء خدمة كمل في شركة موبايلي للاتصالات

وضحت شركة موبايلي أن خدمة كمل الهاتفية هي خدمة مؤقتة، يستعين بها كل عميل في حالة الرغبة عند انتهاء الرصيد الخاص به، ويتم إلغاء خدمة كمل في موبايلي دون دفع رسوم من خلال إرسال العميل رسالة هاتفية تحتوي على هذا الرقم 4022 تحتوي علي رقم 1100، أو عبر الاتصال من الهاتف علي *400#.

إلغاء خدمة كمل في شركة stc للاتصالات

إلغاء الاشتراك بخدمة كمل بشركة stc السعودية تتم بطريقة مجانية دون رسوم، ويتم إلغاء خدمة كمل في stc بإرسال رسالة هاتفية إلى الرقم 900 تحتوي على رقم 1056، وتصل رسالة الي رقم العميل تفيد بإلغاء الاشتراك في خدمة كمل.

إلغاء خدمة كمل في شركة زين للاتصالات

خدمة كمل في شركة زين من الخدمات الهاتفية الغير قابلة للإلغاء، ويستطيع العميل تفعيل خدمة خدمة كمل بشركة زين من خلال إرسال رسالة نصية الي رقم 70000 تحتوي على الرقم 1.