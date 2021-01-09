نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز تصريح العمرة من توكلنا 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز تصريح العمرة من توكلنا تعد واحدة من ضمن الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المقيمين في المملكة والمواطنين والكثير من الأشخاص الراغبين في الذهاب إلي زيارة بيت الله الحرام، حيث أصبح الذهاب لقضاء العمرة يكون بالحجز الإلكتروني وذلك بسبب التقليل من أعداد المعتمرين في الحرم وذلك بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد.
حجز تصريح العمرة من توكلنا
يعتبر تطبيق توكلنا هو احد من ضمن التطبيقات الهامة التابعة لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والذي كان الهدف منه هو استخراج التصاريح الأمنية للذهاب إلي المستشفي في وقت أنتشار فيروس كورونا المستجد، ويمكن عن طريق هذا التطبيق أخذ تصريح من وزارة الحج والعمرة للذهاب إلي قضاء الفريضة.
طريقة حجز العمرة من تطبيق اعتمارنا
يعد تطبيق اعتمارنا هو التطبيق الرسمي لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والذي عن طريقة يتم حجز المواعيد الخاصة بالعمرة ويتم الحجز عن طريقة عبر اتباع الأتي:
- فتح التطبيق علي الهاتف المحمول.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عن طريق اسم المستخدم ثم رقم السر.
- تقوم باختيار من القائمة الجانبية تصاريح العمرة.
- اختيار من الصفحة استخراج تصريح جديد.
- تكتب البيانات الشخصية التي تتطلب منك في النموذج.
- في حالة تواجد مرافقين معك تكتب البيانات الخاصة بهم.
- تحديد الموعد المناسب لك من قائمة المواعيد المعروضة.
- الضغط علي زر استخراج العمرة.
حجز تصريح العمرة من توكلنا
تستطيع أن تقوم بالعملية الخاصة بحجز العمرة وذلك عن طريق تطبيق توكلنا وذلك من خلال ما نعرضه في السطور التالية:-
- تحميل تطبيق توكلنا من متجر جوجل بلاي أو ابل ستور.
- تسجيل الدخول إلي حسابك عبر اسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار التصاريح.
- اختيار من القائمة تصريح العمرة.
- تحديد أذا كنت مواطن أو مقيم.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات التي تتطلب منك في النموذج.
- تكتب تاريخ الميلاد لك.
- بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهاتف المحمول.
- إدخال البريد الإلكتروني لك في المكان المخصص.
- تحديد الموعد المناسب لك للذهاب للعمرة من قائمة المواعيد.
- الضغط علي زر أصدار التصريح.
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