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عمر شويل - جدة التقديم علي قرض ثاني من بنك التسليف تعد واحدة من ضمن الأمور التي قد تهم بشكل كبير الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل الحصول علي القرض الثاني من البنك، حيث في بعض الأحيان يتطلب علي المواطن الحصول علي القرض ليستخدم في التمويل العقاري أو التمويل في شراء السيارة أو تمويل المشروعات.

التقديم علي قرض ثاني من بنك التسليف

يعد بنك التسليف والادخار السعودي هو واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية ويتبع هذا البنك للضمان الاجتماعي ويقدم البنك لجميع المواطنين الكثير من القروض التمويلية سواء للمشروعات أو قروض الزواج ويتم تقسيم قيمة القرض علي أقساط شهرية متعددة تصل إلي خمس سنوات بدون فوائد.

شروط القرض الثاني

قام بنك التسليف والادخار السعودي بوضع عدد من الشروط والتي يجب أن تتوافر وذلك لأن يستطيع المواطن الحصول علي القرض حيث جاءت هذه الشروط في السطور التالية:-

يشترط أن يكون قد مر عام واحد علي الأقل علي الحصول علي القرض الأول.

يجب أن يكون المتقدم للقرض قد سدد كافة الأقساط الشهرية للقرض الأول.

بالنسبة للحصول علي القرض الثاني للزواج أن تكون قد توفت الزوجة أو حدث طلاق.

أذا كان القرض لتمويل المشروعات يجب أن يكون المشروع يكسب أرباح لسداد قيمة القرض.

أن يكون المتقدم لدية القدرة المالية علي سداد قيمة الأقساط وتوفير للبنك الضمانات اللازمة.

طريقة التقديم علي قرض ثاني من بنك التسليف

هناك العديد من الخطوات التي يتوجب عليك أن تقوم بها مباشرة وذلك من أجل القيام بشكل كبير في الحصول علي القرض، حيث يكون ذلك عن طريق أتباع ما نعرضه في السطور التالية:-