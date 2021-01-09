الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 للحصول علي ملايين الدولارات في أول سحب للعام الجديد

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عمر شويل - جدة الاشتراك بمسابقة الحلم 2021؛ حيث تم أخر عملية سحب في برنامج الحلم لعام 2020 في يوم 31 من شهر ديسمبر وهو أخر يوم للعام السابق وأول ليلة للعام الجديد، فقد يقدم ذلك المسابقة الإعلامي الكبير مصطفي الأغا علي برنامج صدي الملاعب لقناة إم بي سي، وقد تم السحب الأخير علي جائزة مالية وقدرها مئة ألف دولار أمريكي في بث مباشر علي الهواء مباشرةً في يوم الخميس الماضي في تمام الساعة التاسعة والثلاثون دقيقة مساءً، فقد يتمني الكثير من المتسابقين في الجائزة أن يحظوا بالمبلغ المالي المُقدم، فهو مبلغ جيد جداً ومناسب للإقامة مشروع تجاري أو صناعي أو أي مشروعاً ما، أو يمكن بتلك الجائزة شراء منزل أو سيارة، ولذلك فقد نقدم لكم خطوات وطريقة الاشتراك في مسابقة حلم من خلال موقعنا، تابعوا.

الاشتراك بمسابقة الحلم 2021 للحصول علي ملايين الدولارات

تصل قيمة الجائزة المقدمة من مسابقة الحلم الي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف 3.5 مليون دولار وهو مبلغ ليس بهين، فذلك المبلغ يتم تقسيمه علي عدد من الفائزين وليس فائز واجد علي عدد من السحوبات خلال البرنامج، فقد يتم سحب دوري خلال العام بجائزة قيمتها مئة ألف دولار أمريكي، حيث يتم إعطاء تلك الجائزة لأكثر من متسابق اشترك بالمسابقة ولكن بمرات مختلفة، كما هناك سحب مُخصص للشهر الكريم “شهر رمضان” بجائزة قيمتها المالية 500 ألف دولار أمريكي وإعطاء ذلك الجائزة لفائز واحد فقط، وقد تنتهي المسابقة بأخر سحب لها في أخر يوم من العام وهو مليون دولار أمريكي.

خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم 2021

يبحث العديد من الأشخاص في جميع أنحاء الوطن العربي عن خطوات الاشتراك بمسابقة الحلم وأيضاً طريقة الاشتراك في المسابقة، وذلك علي أمل الفوز بالجائزة وربح القيمة المالية التي يقدمها البرنامج للمتسابقين الفائزين، ولذلك اتبعوا معانا تلك الخطوات: