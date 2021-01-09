نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الجسر بنك الراجحي والشروط المطلوبة للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الجسر بنك الراجحي والشروط المطلوبة للحصول عليه، كما هو المعهود من قبل بنك الراجحي الذي يعد من أكبر وأهم البنوك التي توجد بداخل المملكة العربية السعودية، فهو يعمل دائما علي تقديم الخدمات والمزايا العديدة لعملائه كما يعمل علي توفير الخدمات لعملائه بطريقة بسيطه وسهله، ويحافظ علي توفير الوقت والمجهود لدي عملائه بحرصه الدائم علي التطوير في تقديم خدماته لعملائه، ومن أهم هذه الخدمات هي القروض بأنواعها، ومنها قرض الجسر، ويعتبر قرض الجسر من القروض المهمة المقدمة من بنك الراجحي، حيث يعمل هذا القرض علي تقديم المساعدة للعملاء التي بحاجة للحصول علي أموال حتي ولو كانت بغرض تسديد قرض أخر، وسنقوم اليوم بشرح تفاصيل قرض جسر من بنك الراجحي وشروط الحصول عليه .

قرض الجسر بنك الراجحي

قرض الجسر هو قرض يقوم بنك الراجحي بتقديمه بعملائه الذين تعجز عن القيام بسداد أموال قرض شخصي أخر كان قد حصل عليه .

حيث يقوم بنك الراجحي بتسديد أموال هذه القروض ويكون ذلك بالاتفاق مع بنوك أو مؤسسات أخري، ويكون العميل ملزم بسداد أموال هذا القرض .

وبذلك يكون قرض الجسر هو حل لمساعدة العملاء الغير قادرين علي تسديد قروض سابقة.

يكون العميل ملزم بدفع أقساط قرض جسر كاملة .

وكان الغرض من تمويل هذا القرض هو تقديم المساعدة للعملاء في التخلص من أي ديون أو قروض عليهم .

شروط الحصول علي القرض بنك الراجحي

لقد تم وضع عدة شروط من قبل بنك الراجحي يجب أن يتم توافرها حتي تتمكن من الحصول علي القرض، وهذه الشروط هي :

يجب أن يكون راتب العميل الذي يقدم علي الحصول علي القرض من ألف إلي ألفين ريال سعودي ويجب ألا يقل عن هذا .

من الضروري أن يكون العميل يعمل في وظيفة ثابتة ويحصل علي مرتب ثابت.

ومن أهم الشروط هي أن لا يقل عمر العميل المقدم علي القرض عن 25 عاما .

ينبغي أن لا يقوم العميل بتقديم أكثر من طلبين للقرض في وقت واحد .

طريقة الحصول علي القرض

هناك طريقتين للحصول علي هذا القرض وهما :

الطريقة الأولي هي الذهاب إلي فرع البنك القريب من محل سكنك والقيام بتقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي القرض .

الطريقة الثانية هي الدخول علي الموقع الإلكتروني للبنك وبعدها الضغط علي التمويل الشخصي وبعدها تنفيذ الخطوات المطلوبة .

الأوراق المطلوبة للحصول علي القرض