نادي الطرف يفتح باب الترشيح لإنتخاب مجلس إدارة جديد

دوت الخليج – حسين الحبيب

يفتح نادي الطرف الرياضي باب الترشيح لإنتخاب إدارة جديدة لفترة قادمة مدتها أربع سنوات قادمة، من يوم غد الأحد 26 جمادى الأول 1442هـ إلى 1 جمادى الثاني 1442هـ، حيث سيتم إستقبال المرشحين في مقر النادي، وحسب ما نصت عليه المادة رقم (20) من لائحة الأندية الرياضية، التي تتحدث عن شروط الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة (بنظام القائمة) هناك شروط يجب توفرها للمرشح ومنها أن يكون رئيس مجلس الإدارة سعودي الجنسية، وأن يكون من أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون المرشح لرئاسة مجلس الإدارة حاصلاً على مؤهل تعليمي لا يقل عن درجة البكالوريوس ومعادلة الشهادة إن كانت من خارج الدولة، وأن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلاً على مؤهل شهادة الثانوية أو ما يعادلها، ويجب أن لا يقل عمر مرشح مجلس الإدارة عن (25) سنة ولا يزيد عن (65) سنة، وأن يقوم بسداد رسوم العضوية بالنادي بالطرق النظامية حتى تاريخ موعد الجمعية العمومية، وأن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشح للرئاسة خلال فترة الترشح المحددة بإحكام هذه اللائحة، وتوقيع إقرار خطي بتحمل المسئولية القانونية عن قراراته وتصرفه خلال فترة المجلس، وخلوه من أي مانع من موانع الترشح الواردة في هذه اللائحة.

وتمنى رئيس النادي سامي الدهام من المترشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الجديدة، التواصل مع إدارة النادي حتى يتم تعريفهم بالكثير من الأمور المهمة بمسيرة وأنشطة النادي حتى يكونوا على علم وإطلاع على ما يدور في أروقة النادي، متمنياً للإدارة القادمة كل التوفيق والنجاح، وقال: سنكون لهم سنداً بالرأي والمشورة والمساندة.