فيريرا وضع الفتح لايقلق و ساشا أبرز المرشحين للمغادرة

دوت الخليج – حسين الحبيب

أكد البلجيكي فيريرا مدرب فريق الفتح أنه يفكر في نقاط المباراة المقبلة أمام التعاون، مشيراً إلى أن الفتح تحسن كثيراً من حيث النتائج في المباريات الثلاث الأخيرة، وحصد سبع نقاط بعد أن كان تعرض لأربع خسائر متتالية،، معتبراً أن فريقه يسير في الطريق الصحيح.

ومنح فيريرا لاعبي فريقه راحة يومين قبل العودة إلى استئناف التدريبات الاثنين، بعد أن فرض حصة صباحية قبل العودة من مدينة جدة، إثر خوض الفريق مواجهة الوحدة.

وكانت التدريبات قد شهدت مشاركة اللاعبين حسن الحبيب وعبد الله اليوسف، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي من الإصابات التي تعرضوا لها في وقت سابق. فيما يواصل ماجد كنبه وصقر عطيف برنامجهما التأهيلي تحت إشراف المعد البدني.

في المقابل يبدو أن اللاعب الصربي ساشا أبرز المرشحين للمغادرة في حال تم التوصل إلى أحد الأسماء الأجنبية للتعاقد معها في فترة التسجيل الشتوية.

حيث تبقى على عقد ساشا أقل من ستة أشهر، حيث حضر معاراً لعامين ونصف العام من نادي إشبيلية الإسباني، إلا أنه لم يكن على قدر التطلعات، كما أنه أعير الموسم الماضي إلى نادي ديبورتيفوا لاكورنيا الإسباني، وحضر هذا الموسم دون أن يكون صاحب الفاعلية الهجومية، وإن كان من أسباب غيابه عن بعض المباريات تعرضه للإصابة.

ومن جانب آخر، تحصل نادي الفتح على شهادة الكفاءة المالية التي تصدرها وزارة الرياضة والتي تتيح له تسجيل لاعبين محترفين جدد في فترة التسجيل الشتوية، إلا أن خيارات الفتح ستكون محدودة جداً لما يتمتع به الفريق من انسجام كبير، وكذلك تناسب أجور اللاعبين الحاليين مع قدرات النادي المالية.