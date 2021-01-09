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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع ترتيب الدوري السعودي وتحريك في الجدول بعد الاتحاد في المقال التالي
عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 12 الأكثر جدلا حتى الأن، جدول الترتيب تغير بعد مباريات الجوالة الثانية عشر، حيث شهدت العديد من الصراعات، فبات الوضع أكثر حماسة من ذي قبل، ولا يستطيع أحد توقع مراكز الدوري بسبب تأزم الترتيب بعد كل مباراة، ونستعرض لكم نتائج الجولة 12، حيث تعادل الباطن والهلال بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الباطن، وكانت نتيجة الشوط الأول فوز الهلال بهدفين مقابل هدف الى أن ادرك ريناتو شافيز الهدف الثاني للباطن في الدقيقة ال61 من عمر المباراة، وجاءت مباراة القادسية على الأهلي مفاجأة حيث توقف الأول بثالثة أهداف مقابل هدف واحد، وأحرز للقادسية دانيلو مورينو وحمد تركي وحسن محمد العمري، فيما أحرز للأهلي الجريح عبدالرحمن عبدالله قبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتين، وأجريت المباراة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ولعب النصر مباراة جيدة أمام العين واستطاع الفوز للمرة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ جعلت منه تريند السعودية أمس، سجل أهداف النصر خالد عيسى الغنام وماتينيز وسامي خليل النجعي، ونال لاعبي العين 4 إنذارات على مدار المباراة التي جمعت الفريقين في مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، وجاءت الأهداف كاملة فى شوط المباراة الثاني، وشهدت مباراة التعاون والرائد التحامات شديدة تسببت في انذار 5 لاعبين من التعاون، وحالة طرد واحدة للاعب الرائد فواز محمد فلاتة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وجاءت نتيجة الشباب والاتفاق بفوز الشباب بهدف أحرزه لاعبه في شوط المباراة الأول كريستيان جوانكا، وتقدم الاتحاد على ضمك في استاد مدينة الملك عبدالعزيز بهدف مقابل لاشئ، أحرزه اللاعب عبدالرحمن علي العبود في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.،وجدير بالذكر أن القنوات الرياضية السعودية هي الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.
ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 12
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|12
|7
|4
|1
|18
|8:20
|12
|25
|2
|الشباب
|12
|6
|4
|2
|18
|16:19
|3
|22
|3
|الأهلي
|12
|7
|1
|4
|18
|20:19
|-1
|22
|4
|الاتحاد
|12
|5
|6
|1
|18
|10:15
|5
|21
|5
|الوحدة
|12
|6
|1
|5
|18
|15:16
|1
|19
|6
|التعاون
|12
|4
|6
|2
|18
|6:13
|7
|18
|7
|الفتح
|12
|5
|2
|5
|18
|20:20
|0
|17
|8
|أبها
|12
|5
|2
|5
|18
|16:16
|0
|17
|9
|الإتفاق
|12
|5
|2
|5
|18
|20:19
|-1
|17
|10
|القادسية
|12
|5
|2
|5
|18
|18:17
|-1
|17
|11
|النصر
|12
|4
|2
|6
|18
|18:18
|0
|14
|12
|الرائد
|12
|3
|4
|5
|18
|17:14
|-3
|13
|12
|الفيصلي
|12
|3
|4
|5
|18
|17:14
|-3
|13
|13
|الباطن
|12
|3
|3
|6
|18
|20:18
|-2
|12
|14
|العين
|12
|3
|1
|8
|18
|23:15
|-8
|10
|15
|ضمك
|12
|2
|2
|8
|18
|24:15
|-9
|8
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020/2021
- سبب مشكلة القادسية والأهلي قال المتحدث الرسمي باسم القادسية، ان ما حدث في مباراة الأهلي كان العويس متسببا فيها، وقال ان الإدارة اتخذت قرارا هاما بحضور أعضاء المجلس وأعضاء الشرف للنادي فقط للمباريات، وقال ان بداية الازمة جاءت من العويس بعد اعتراض أحد الأعضاء على حالة تحكيمية، قال اثناءها ان الحكم ان الحكم لم يحتسب ضربة جزاء لويليامز بصوت مرتفع، الامر الذي جعل حارس الأهلي يرد بعد الهدف الثالث ومن ثم حدثت المشادة.
- عمرو السومة الهزيمة الأخيرة على يد القادسية عبر السومة على عد ارتياحه بأداء الأهلي حيث تلقى الهزيمة الثانية على التوالي، ولا يعرف السبب في تراجع مستوى النادي مؤخرا، وعاتب السوري زملاء فريقه بالاعتماد بشكل كبير على VAR في كل كرة مما أدى إلى فقدان تركيزهم في المباراة، وقال بالنسبة للجماهير فأعانهم الله علينا، سنحاول أن نعوض في مباراة الفريق مه الهلال فان فزنا تساوينا في النقاط ونافسنا على البطولة، وذكر السومة أنه لا يعلم ان كان سيبقى مع الأهلي ام يغادر صفوف الفريق.
- بيتي مارتينيز وسبب طريقة احتفاله بالهدف قال مارتينيز الأرجنتيني لاعب نادي النصر بعد فوز فريقه على العين بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في الجولة الثانية عشر، أهنئ جماهير النادي بعد تغيير ترتيب الدوري السعودي، وعبر عن رضاؤه بالنتيجة وقال انها تحفزهم على محاولة تحسين الأوضاع في المباريات القادمة، واما عن طريقته في الاحتفال قال ان هذا بسبب تلهفي الشديد لتسجيل هدف، وهذا انعكاس على الحالة التي شعرت بها وقتها.
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