نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع ترتيب الدوري السعودي وتحريك في الجدول بعد الاتحاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 12 الأكثر جدلا حتى الأن، جدول الترتيب تغير بعد مباريات الجوالة الثانية عشر، حيث شهدت العديد من الصراعات، فبات الوضع أكثر حماسة من ذي قبل، ولا يستطيع أحد توقع مراكز الدوري بسبب تأزم الترتيب بعد كل مباراة، ونستعرض لكم نتائج الجولة 12، حيث تعادل الباطن والهلال بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الباطن، وكانت نتيجة الشوط الأول فوز الهلال بهدفين مقابل هدف الى أن ادرك ريناتو شافيز الهدف الثاني للباطن في الدقيقة ال61 من عمر المباراة، وجاءت مباراة القادسية على الأهلي مفاجأة حيث توقف الأول بثالثة أهداف مقابل هدف واحد، وأحرز للقادسية دانيلو مورينو وحمد تركي وحسن محمد العمري، فيما أحرز للأهلي الجريح عبدالرحمن عبدالله قبل انتهاء الوقت الأصلي بدقيقتين، وأجريت المباراة على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ولعب النصر مباراة جيدة أمام العين واستطاع الفوز للمرة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ جعلت منه تريند السعودية أمس، سجل أهداف النصر خالد عيسى الغنام وماتينيز وسامي خليل النجعي، ونال لاعبي العين 4 إنذارات على مدار المباراة التي جمعت الفريقين في مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، وجاءت الأهداف كاملة فى شوط المباراة الثاني، وشهدت مباراة التعاون والرائد التحامات شديدة تسببت في انذار 5 لاعبين من التعاون، وحالة طرد واحدة للاعب الرائد فواز محمد فلاتة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، وجاءت نتيجة الشباب والاتفاق بفوز الشباب بهدف أحرزه لاعبه في شوط المباراة الأول كريستيان جوانكا، وتقدم الاتحاد على ضمك في استاد مدينة الملك عبدالعزيز بهدف مقابل لاشئ، أحرزه اللاعب عبدالرحمن علي العبود في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.،وجدير بالذكر أن القنوات الرياضية السعودية هي الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 12

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 12 7 4 1 18 8:20 12 25 2 الشباب 12 6 4 2 18 16:19 3 22 3 الأهلي 12 7 1 4 18 20:19 -1 22 4 الاتحاد 12 5 6 1 18 10:15 5 21 5 الوحدة 12 6 1 5 18 15:16 1 19 6 التعاون 12 4 6 2 18 6:13 7 18 7 الفتح 12 5 2 5 18 20:20 0 17 8 أبها 12 5 2 5 18 16:16 0 17 9 الإتفاق 12 5 2 5 18 20:19 -1 17 10 القادسية 12 5 2 5 18 18:17 -1 17 11 النصر 12 4 2 6 18 18:18 0 14 12 الرائد 12 3 4 5 18 17:14 -3 13 12 الفيصلي 12 3 4 5 18 17:14 -3 13 13 الباطن 12 3 3 6 18 20:18 -2 12 14 العين 12 3 1 8 18 23:15 -8 10 15 ضمك 12 2 2 8 18 24:15 -9 8

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