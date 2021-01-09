نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار سجل تجاري في السعودية تعرف علي الطريقة لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفيه إصدار سجل تجاري في المملكة العربية السعودية . إصدار سجل تجارى جديد يعتبر إحدى الخدمات التي تتم إلكترونيا التي توفرها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة وهي خدمة يجتاحها بعض الأشخاص في أعمالهم .وهي عبارة عن وثيقة قانونية تشمل كافة المعلومات الخاصة والمتعلقة بالباعة والتجار معا .وتأتي هدة الخدمة في إطار رؤية المملكة لعام 2030 وتعمل علي تحويل كل الخدمات إلي المنظومة الرقمية .

إتاحة وزارة التجارة إصدار سجل تجارى في السعودية جديد

توفر وزارة التجارة للمقيمين في المملكة العربية السعودية ولمواطنيها الكثير من الخدمات. ومن ضمن هذه الخدمات إصدار سجل تجارى جديد ، وهي خدمة يتم يتم تنفيذها إلكترونيا وهي خدمه خاصة بأنشطتهم التجارية ، حيث يقدم طلب استخراج سجل تجارى جديد عن طريق خطوات إلكترونية بسيطة وسهلة .دون اللجوء إلي مراجعة فروع الوزارة والانتظار طويلا . وبهذه الطريقة نوفر الكثير من الجهد والوقت علي التاجر دون أي مشاكل أو صعوبة .

تعرف علي كيفية إصدار سجل تجاري في السعودية

. لابد لاستخراج سجل تجارى جديد في المملكة توفر مجموعة من الشروط وهي :

لابد أن يكون الشخص يمتلك ما يمكنه من إصدار سجل تجارى .

مكانا محددا لمزاوله النشاط بحيث يكون مثبتا بعقد ملكية أو عقد أيجار ويشترط أن يكون عقد الإيجار مسجل.

أن يكون لذلك النشاط اسما ثابتا.

لا بد أن يكون المقدم للطلب عاملا أو موظفا في المملكة العربية السعودية.

لابد من تحديد الهوية التجارية للشخص .مع ذكر اسم التجار وبيناته الشخصية.

يتم تحديد النشاط التجاري الخاص إصدار السجل له .

أن يتم إحضار شهاده الاشتراك للغرفة التجارية والصناعية بعد مرور 30 عام من قيد التاجر في السجل التجاري.

كيفية إصدار سجل تجارى جديد في السعودية

هناك طرق متعددة لإصدار سجل تجارى وسوف نتعرف عليها .