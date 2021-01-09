نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن برقم الهوية الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38 بموقع الوزارة ca.gov.sa مع شروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38، يزداد البحث شهريًا وفي هذا التوقيت بالتحديد من الشهر الميلادي، وذلك من جانب المواطنين بالطبقة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية من أجل الانتفاع بالمنحة التي حددتها المملكة لهم، وهي منحة المواطن أو الأرملة أو الطالب علم بدون عائل أو كفيل له، ويمكنكم من خلال متابعة موقعنا “ثقفني” من متابعة كل التحديثات الخاصة بمثل هذه الأمور كما هو بالمقال.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 38

وفي الفترة الأخيرة قام برنامج حساب المواطن وذلك بعد إعلانه عن إتاحة الرابط الخاص بالموقع الرسمي، وذلك حتي يتثنى للمواطن من القدرة علي الاستعلام عن مدي استحقاقه في الحصول علي المنحة والدعم المقدم، وفي هذا الصدد قد تم الإعلان عن الخطوات البسيطة والسهلة للتسجيل في الموقع والاستعلام عن النتيجة.

خطوات البحث والتسجيل بحساب المواطن

وللتمكن عزيزي الزائر من متابعة حسابك داخل الموقع عليك بإتباع الخطوات التالية:

أولاً عليك القيام بالدخول موقع حساب المواطن الرسمي.

وعليك كتابة الاسم بالكامل ورقم الهوية والعنوان والحالة الاجتماعية.

ومن ثم التأكد من كل البيانات والضغط علي زر الاستعلام لتظهر النتيجة.

خطوات طلب الاعتراض علي حساب المواطن

وفي هذه المرحلة بمجرد وصول رسالة لحسابك والتي تفيد بعدم قبولك أوعدم تأهلك للحصول علي المنحة، فيجب عليك التقدم بطلب الاعتراض كما هو بالخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول علي موقع حساب المواطن الرسمي. ومن بعدها كتابة كافة البيانات الخاصة بك مثل الاسم ورقم الهوية والكلمة المرور الخاصة بك. ثم تقوم بالضغط علي زر حسابي الموجود بالشاشة أعلي اليمين. وستظهر لك بعض الخيارات فتقوم بالضغط علي أيقونة دراسة الأهلية. ومن ثم تقوم بالضغط علي زر اعتراض والذي يعتبر الشكل الرسمي للتسجيل بالاعتراض. وبالنهاية تقوم بالضغط علي زر إرسال وذلك بعد التأكد من كافة البيانات الخاصة بك.

وبعد ذلك ستكون قمت بعمل طلب الاعتراض والذي بدورة يقوم بتسجيل الدور الخاص بك وسيتم النظر فيه من جانب الجهات المعنية بالوزارة.