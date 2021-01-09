“حماية المستهلك”: تم الاتفاق على حصر متضرري الفواتير التقديرية لشركة المياه.. وعلاجها خلال أسبوع

بلادي – الرياض :
كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف، جهود الجمعية في التواصل مع شركة المياه لمعالجة الأضرار الناتجة عن الفواتير التقديرية.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “120” على قناة الإخبارية، أنه تم الاتفاق مع الشركة على حصر كل من تضرروا من آلية الفواتير التقديرية ومعالجتها خلال أسبوع، مؤكدًا أن القراءة التقديرية لا تتم سوى لـ10% من المستهلكين.
وأكد أن الجمعية تلقت بالفعل 280 شكوى بشأن الفواتير التقديرية، سيتم التواصل مع أصحابها لمعرفة ما إذا كانت مشكلتهم قد تم حلها من عدمه، موضحًا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة هي الجهة المخول لها استقبال هذه الشكاوى.
وأشار إلى أن الشركة تفاعلت مع البيان الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك، وتم عقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين، مؤكدًا أنه تم الاطلاع على الآلية المتبعة في رصد الفواتير التقديرية.
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