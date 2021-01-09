وزير السياحة: نراهن على نجاح طاقاتنا البشرية في كافة القطاعات وسنستثمر في تدريبها وتمكينها

بلادي – الرياض :
دشن وزير السياحة أحمد الخطيب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم (السبت).
وأوضح أنه بدأ رحلته في المنصة من أجل مشاركة الإنجازات واستقبال المرئيات لتحقيق الأهداف التي تُحدث التغيير في الوطن.
وأشار إلى أن المملكة تزخر بطاقات بشرية رائعة ومشرّفة، ويراهن على نجاحها في القطاع السياحي وكافة القطاعات وسيستثمرون في تدريبها وتمكينها عبر برامج نوعية مختلفة.
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