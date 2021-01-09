خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس الإندونيسي في ضحايا تحطم طائرة الركاب

بلادي – الرياض :

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيتي عزاء ومواساة، للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في ضحايا تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا.

وقال خادم الحرمين الشريفين: “علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عن ذلك من ضحايا، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة مماثلة لرئيس جمهورية إندونيسيا، قال فيها: “تلقيت نبأ تحطم طائرة ركاب شمال جاكرتا، وما نتج عنه من ضحايا، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.