هيئة الإذاعة والتليفزيون تطلق هويتها الجديدة بشعار “تستاهل الحب.. السعودية” وبرامج مميزة

بلادي – الرياض :

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون مساء اليوم السبت هويتها الجديدة والدورة البرامجية التلفزيونية التي تعد الأضخم في تاريخها، مع مجموعة برامج متنوعة تلبي أذواق المشاهدين، وذلك تحت شعار “تستاهل الحب.. السعودية”.

وكان وزير الإعلام المكلَّف الدكتور ماجد القصبي قد هنأ بهذه المناسبة العاملين في الهيئة على حماسهم وجهدهم وروحهم الجديدة، وحرصهم على تطوير المحتوى الإعلامي، مشيرا إلى أن رحلة التطوير مستمرة ولا تقف أبدا.

وتضم الدورة البرامجية الجديدة الوثائقي “رجال عبدالعزيز”، ويرصد حكايات وتفاصيل دقيقة في شخصية الملك المؤسس، وبرنامج “يقول” الذي يتناول أبرز محطات الشعر السعودي، وبرنامج “الموقف” ويقدمه طارق الحميد، و”ناس لوجيا”، ويعتمد على تقصي المنتج الإنساني الشعبي الفريد غير الرائج.

كما تضم برنامج “أوسمة”، وهو عبارة عن سلسلة وثائقية درامية عن الفائزين بالأوسمة السعودية، وبرنامج “المشروع” عن أهم المشروعات السعودية الضخمة، وبرنامج “الأرض والبشر” وهو وثائقي يُصوَّر في مختلف مناطق ومدن المملكة ثم برامج “رحال” و”ريشة” و”بدون كلافة” و”العبقري الصغير” و”اسأل السعودية” و”1000 ميل” و”في العلن” و”كشتة خالد” ويقدمه الفنان خالد عبدالرحمن وغيرها من البرامج.