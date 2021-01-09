“الخطوط القطرية” تستأنف رحلاتها إلى المملكة الاثنين المقبل

بلادي – الرياض :

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عزمها استئناف رحلاتها إلى المملكة، ابتداء من الاثنين المقبل الموافق 11 يناير الجاري.

وأوضحت اليوم (السبت) أن البداية ستكون بالعاصمة الرياض، ومن ثم جدة يوم الخميس 14 يناير، فالدمام 16 يناير.

وكانت الخطوط الجوية السعودية أعلنت استئناف رحلاتها إلى قطر الإثنين المقبل.