طقس الأحد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأحد).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير تشمل السواحل منها، وتمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والجوف.

كما يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في مكة المكرمة والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في رفحاء.