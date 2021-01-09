“شرطة عسير”: القبض على مواطنَين قاما بالاعتداء على عامل محطة وسلبه مبلغاً مالياً (فيديو)

بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة منطقة عسير، اليوم (السبت)، القبض على شخصين قاما بالاعتداء على عامل في إحدى محطات الوقود على طريق بيشة – خميس مشيط، بضربه وسلبه مبلغا ماليا.
وأوضحت شرطة عسير أن المتابعة الأمنية تمكنت من تحديد هويتهما، وهما مواطنان، وقد عُثر بحوزتهما على قطعتين من مادة الحشيش المخدر وظرفين يحتويان على “الشبو” المخدر.
كما عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي وسلاح أبيض، وجرى إيقافهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وإشعار النيابة العامة بذلك اختصاصاً.
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