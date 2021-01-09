نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدات المقطوعة للمستفيد منها بعد تنفيذ إجراءات وزارة العمل عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدات المقطوعة للمستفيد منها يعتمد على تنفيذ العديد من الإجراءات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي يطلق عليها سابقاً وزارة العمل بالمملكة ومن ضمن تلك الإجراءات هي الإطلاع على جميع طالبات المتقدمين في صرف المساعدات المقطوعة لكل يتم تحديد الفئات المستحقة والأسر المستفيدة من المساعدة المقطوعة عام 1442 ومن خلالها يتم تحديد موعد صرف مقطوعة الضمان ويتم الإعلان عنها في موقع وزارة العمل داخل أراضي المملكة العربية السعودية فلابد من تأكد جميع المتقدمين من توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة لصرف المقطوعة لهم وحتى يتم اختيارهم من خلال الوزارة وتوفر الحكومة السعودية عن طريق الخدمات الإلكترونية معرفة أخر أخبار الضمان الاجتماعي وذلك عبر رابط الاستعلام عن موعد صرفها للمستفيد من المساعدات المقطوعة داخل أراضي المملكة ويتم أختيارهم بعد تطبيق الشروط والاحكام لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

كافة شروط الحصول على إيداع المساعدات المقطوعة للمستفيدين منها عام 1442 من صندوق الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة

يتم صرف المساعدات المقطوعة بعد توافق الشروط التي وضعها صندوق الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة بالمملكة العربية السعودية كما يلي

تصرف للمواطنين الأصلين الذين يمتلكون الهوية الوطنية والعنوان الوطني من السعوديين والسعوديات فقط

يتم أختيار المستفيدين من المقطوعة حيث تمنح للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي لا يزيد دخلهم الشهري عن 2000 ريال

في المقام الأول في صرف المساعدات المقطوعة الأرامل وأسر السجناء والمطلقات وكل من ليس لهم دخل أو من يعولهم

العمر المطلوب للتقديم في المقطوعة 35 عام فأكثر من ذلك ومقيم في السعودية دائماً بدون سفر لمدة ثلاثة شهور

لا تصرف المقطوعة لمن يمتلك سجل تجاري في السعودية

رابط الاستعلام عن إيداع المساعدات المقطوعة عام 1442 عن طريق رقم السجل المدني في المملكة العربية السعودية