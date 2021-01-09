نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع مبالغ حساب المواطن الدفعة 38 الدعم المخصص لشهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ منذ قليل إيداع مبالغ حساب المواطن الدفعة 38، حيث ينتظر السعوديون ان تعلن اللجنة المُنطمة لحساب المواطن إيداع الأموال، وبالفعل تم الإيداع منذ قليل ويمكنكم الأن الاستعلام عن حسابك في البنك لتتأكد من استلام المبالغ، حيث قام صفحة حساب المواطن على تويتر بنشر تغريده قصيرة مفادها ان منذ قليل بدا إيداع الدفعة 38 وهي دفعة يناير 2021، اذا فقد جاء موعد الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، من خلال رابط البوابة الإلكترونية، وجدير بالذكر أن طلبات الاعتراض على الدفعة تتم بشكل دوري يعد 5 أيام تقريبا من تاريخ اصدار كل دفعة.

صرف الدفعة 38 حساب المواطن دفعة يناير

ان البرنامج الوطني الذي اطلقته السعودية، حتى تقوم بزيادة الكفاءة المالية للدعم المالي الحكومي بشكل أكثر عدلا، حيث يتكون الدعم نظرا لاستهلاك الطبيعي للأسرة والأفراد، والبرنامج بالطبع سيكون خاضع بكل مشتملاته الى اللجنة المنظمة لمعرفة حقيقة الاستهلاك لكل عائل أسرة وتابعيهم، وأعلن حساب المواطن منذ قليل عن صرف الدفعة الحالية الثامنة والثلاثون المقرر لها اليوم العاشر من يناير 2021، وبالفعل جاري إتمام الإيداع حتى نهاية اليوم.

رابط صرف المواطن الدفعة 38

يكون صرف الدفعة على الموقع التابع للحكومة السعودية والمخصص لهذا الأمر فقط، وكل ما عليكم هو الدخول الى

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله. pic.twitter.com/vQM9IGrgBh — حساب المواطن (@citizenaccount) January 9, 2021

وإدخال الهوية الشخصية والرقم السري، ولا تنسوا أنكم يمكنكم استعادة الرقم السري للحساب بشكل سريع عن طريق الضغط على نسيت كلمة السر.

البرنامج سيصرف المبالغ كل شهر يوم 10 وهذا هو تاريخ نزول دفعة حساب المواطن الى الحساب البنكي الخاص بكل مستفيد من البرنامج، فالسعودية تنفرد عن باقي الدول بإعلانها عن حساب المواطن حيث تعتبر المملكة هي الوحيدة التى تقوم بهذا النظام حتى الان في الخليج، وذلك أملا منها فى محاربة الغلاء.