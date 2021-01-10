نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين عبر أبشر، تعتبر منصة أبشر الإلكترونية من اهم المنصات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وتقدم من خلالها هذه الخدمة بيانًا بجميع العمالة والزائرين القادمين للمملكة التي تصدر لها إقامات، وتعد منصة أبشرالالكترونية من اكبر منصات الحكومة السعودية ولا تقتصر فقط على المواطنين السعوديين بل تشمل الوافدين والمقيمين داخل المملكة، حيث تتيح للمواطن والزائرين إلى المملكة الاستعلام بكل سهولة عن طريق رقم الكفيل ورقم الهوية أوالإقامة أو جواز السفرالتى تشرف عليها وزارة العمل على مدار اليوم، وسنوضح لكم كافة خطوات الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين عبر منصة أبشرالإلكترونية. الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة للزائرين الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

اضغط على أيقونة “خدمات إلكترونية متكاملة – أفراد ذات اللون الأخضر.

إذا كان لديك بالفعل حساب على البوابة فقم بتسجيل الدخول إلى نظام أبشر، وفي حالة عدم وجود حساب، اضغط فوق رمز “مستخدم جديد” للحصول على حساب عبر المنصة.

بعد ذلك عليك تسجيل الدخول إلى “الخدمات الإلكترونية” بعد تسجيل الدخول.

ثم ادخل على خانة الجوازات الظاهرة أمامك.

ثم الدخول على خدمة “استشارة عند وصول عمال وزوار جدد”.

اكتب البيانات بالكامل من تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي ورقم صاحب العمل.

ومن ثم كتابة الرمز المرئي كما هو أمامك.

اضغط على خيار “عرض” لتظهر لك صفحة جديدة.

وأخيرا تظهر لك جميع بيانات الزائرالتى تحتوي على الاسم / المهنة/ رقم دخول الحدود/ رقم جواز السفر/الجنسية/منفذ الدخول/تاريخ الدخول. الاستعلام عن العمالة الجديدة برقم هوية الكفيل يقوم الكفيل بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم كتابة اسم المستخدم ورمز المرور لتسجيل الدخول منصة ابشر.

بعد ذلك يضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

ثم يضغط على التبويب الخاص بالجوازات.

ويختار من القائمة التي ستظهر أمامه خدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين بشرط أن يقوم باختيار الاستعلام عن طريق هوية الكفيل.

ثم يقوم بكتابة رقم الهوية الخاص به وبعدها تاريخ الميلاد ثم رمز التحقق الظاهرأمامه.

بعد ذلك يضغط على أيقونة أعرض أو العرض.

ثم كتابة النموذج الخاص بمعلومات الوافد كالاسم وتاريخ ميلاده ورقم جواز السفر وجنسيته واسم دولته ورقم الحدود الخاص بدخوله إلى المملكة العربية السعودية.

بغد ذلك انقر على زر العرض.

وأخيرا تظهر للكفيل صفحة أخرى بها كل البيانات الخاصة عن الوافد الذي يريد الاستعلام عنها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين عبر أبشر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.