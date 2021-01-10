هل نزل حساب المواطن اليوم الدفعة 38

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عمر شويل - جدة هل نزل حساب المواطن الدفعة 38، إنه أحد أهم الأسئلة التي يتساءل السعوديون عنها الأن، ونحن هنا للإجابة عن موعد نزول دفعة يناير 2021، حيث تم الإعلان منذ قليل على الحساب الشخصي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه تم إيداع الدفعة الحالية وأنه سيتم استكمال إيداع المبالغ كاملة خلال اليوم 10/1/2021، وبهذا يطمئن السعوديون بعد الإشاعات التي خرجت منذ أيام، بتأجيل موعد صرف الدفعة الثامنة والثلاثون، وهذا ما نفاه حساب المستفيدين على “تويتر” وقمنا بنقله لحضراتكم في ذلك الوقت، ويُعد نزول مبالغ حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر هو أمر معتاد من قبل لجنة التنظيم الذي يشرف عليها وزير الاقتصاد السعودي.

نزول الدفعة 38 من حساب المواطن

ويمكنكم صرف الدفعة 38 عن طريق البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، التابعة للحكومة السعودية وللدخول والاستعلام عن الدفعات يجب أن تدخل الهوية الشخصية، والرقم السري الذي قمت وأنشأت به الحساب من قبل، ومن المفترض أنه عند كتابة لك “مدفوعة” فهذا معناه أن الدفعة الأن في المصرف الخاص بك ويمكنك استلامها بلا مشاكل بإذن الله، واذا تم كتابة “وجهت” فهذا معناه أنك عليك الانتظار قليلا ريثما يتم إيداع المبلغ كاملا في حسابك المصرفي، ونتمنى أن لا تظهر الكلمة الثالثة “في الانتظار” وهذا معناه وجود مشكلة نتج عنها عدم ارسال المبالغ، ولكن لا تقلق فحل هذه المشكلة يأتي في إعادة كتابة الآيبان الشخصي التابع لك، أو الاتصال بالبنك ومعرفة المشكلة ويمكنك حلها عن طريق البنك، ولو لقدر الله لم يتم الإيداع وأنت بالفعل مستحق فيمكنك أن تقوم بعمل اعتراض على الدفعة، وسيقوم حساب المواطن بضم الدفعة المتأخرة للدفعة الجديدة في الشهر التالي.

رابط دخول استعلام حساب المواطن الرسمي

يوفر حساب المواطن رابطا سريعا للمواطنين السعوديين، وقام بحظر هذا الموقع عن دخول أي شخص من خارج المملكة لضمان استقرار الخدمة وعدم سقوطها، ويتيح رابط البوابة التأكد من حالة الدفعة عن طريق ( تسجيل دخول ، الدفعات المالية )، ويمكنكم الاستعلام عن المواطن عن طريق رقم حساب المواطن المجاني.

هل فتح التسجيل في حساب المواطن للعزاب

لا توجد أي طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب حتى الأن، حيث أعلنت اللجنة المنظمة لحساب المواطن أنه تم تعليق التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن في الفترة الحالية، وكان أخر فتح للتسجيل كان في مارس 2020، ولكن يمكنكم إضافة كل عائل للتابعين.