نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة قطر للمقيمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن تأشيرة قطر للمقيمين في السعودية ، حيث يستعلم يومياً العديد من المواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن تأشيرة دخول قطر، حيث يمكن لجميع الأفراد المقيمين القيام بدعوة أقاربهم وذويهم وكذلك الحصول على إخطار إلكتروني قانوني يسمح لهم بالدخول للدولة بتأشيرة رسمية، وتشمل الفئات المستهدفة للحصول علي تأشيرة قطر جميع الأقارب أو الأصدقاء للأفراد المقيمين في دولة قطر وأيضاً المقيمين الذين سبق لهم الدخول الي الدولة مع استهداف العائلات التي تبحث عن وجهات وأماكن سياحية جديدة، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة قطر للمقيمين في السعودية.

تأشيرة قطر للمقيمين في السعودية

أكدت وزارة الداخلية عن وجود تعاون مع المجلس الوطني للسياحة يفيد بأنه يمكن لجميع المواطنين الراغبين في السفر لـقطر من أجل غرض الزيارة فقط، وأن يتم الحصول على تأشيرة عند الوصول للبلد بعد التقديم الالكتروني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

بالنسبة لفئة للعوائل المتجهين للسفر الي دولة قطر، يجب أن يتم تأكيد التأشيرة من خلال تذكرة طيران عودة بشرط أن تكون التذاكر التي تم حجزها للأفراد المسافرين على الرقم الخاص بالحجز، مع أهمية إثبات صفة القرابة لجميع المسافرين مع ضرورة حجز فندق خلال فترة الإقامة المصرح بها بتأشيرة الدخول الي دولة قطر.

وقد أوضحت وزارة الداخلية بخصوص زيارة الأقارب أو الأصدقاء، يتطلب توافر تذكرة طيران عودة مع توافر إقامة سارية في قطر للفرد المستضيف، مع أهمية إثبات صفة القرابة للفرد المستضيف.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة قطر للمقيمين في السعودية

يتم الاستعلام عن تأشيرة دخول قطر للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية، ثم التوجه الي قسم الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة التأشيرات الإلكترونية، وإدخال رقم التأشيرة في المكان المحدد له، ثم الضغط علي استعلام.