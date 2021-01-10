نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن دعم حساب المواطن الدفعة رقم 38 شهر يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشف عن مبلغ حساب المواطن الدفعة رقم 38 لشهر يناير 2021، حيث توجد إمكانية الاستعلام عن الدعم الشهري لجميع للمواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن، وقد أكد حساب المواطن أن هناك تحقيق كبير للشفافية والموضوعية من أجل وصول الدعم للمواطنين المستحقين وتأهليهم من أجل تقديم طلبات الاعتراض على المبالغ المدعمة من حساب المواطن، فقد أعلن حساب المواطن أن من حق كل مستفيد الاعتراض على مبلغ الاستحقاق أو في حالة عدم الأهلية لصرف الدعم النقدي، وقد أعلن البرنامج صباح اليوم عن بدء إيداع المبالغ للدفعة الجديدة الخاصة بشهر يناير 2021 وعلي جميع المستفيدين التحقق من الدعم الذي تم إصداره لكل فرد، وسوف نوضح لكم طريقة الكشف عن مبلغ حساب المواطن الدفعة رقم 38 لشهر يناير 2021.

الكشف عن دعم حساب المواطن الدفعة رقم 38 شهر يناير 2021

يتم الاستعلام والكشف عن حالة الدعم الشهري لحساب المواطن داخل المملكة لعربية السعودية، والتعرف علي حالة الدعم والإيداع الخاصة بكل مستفيد من خلال الدخول علي البرنامج الالكتروني لحساب المواطن، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية :

يجب عليك عزيزي المستفيد الدخول علي موقع حساب المواطن.

يجب القيام بتسجيل الدخول عبر الحساب الخاص بالمستفيد عبر كلمة المستخدم وكلمة المرور.

ثم بعدها يتم الدخول على القائمة الرئيسية لخدمات موقع حساب المواطن.

يتم الضغط علي الدفعات المالية.

يتم الانتظار حتي يقوم الموقع بإظهار حالة الإيداع الخاصة لكل مستفيد.

الفئات المستحقة للدعم الشهري عبر برنامج حساب المواطن