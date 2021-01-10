تردد طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات ٢٠٢١ Toyor aljanah 2021

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عمر شويل - جدة تردد طيور الجنة بيبي الجديد نايل سات ٢٠٢١ يشهد عمليات بحث مرتفعة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد ٢٠٢١ بداية شهر يناير الجاري. وتقدم Toyor Aljannah على نايل سات العديد من الأغاني والأناشيد المحببة لدى الأطفال والتي يرددها الأطفال كثيرا على مدار اليوم. ويمكن استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على عرب سات بعد إعلان إدارة قناة طيور الجنة بيبي عن الترددات الجديدة. جدير بالذكر أن العديد من عمليات البحث المتكررة عن تردد قناة طيور الجنة الجديد ترجع إلى تغيير الشعار الرسمي لكل من قناة طيور الجنة وطيور بيبي إلى قناة واحد تحمل شعار القناتين، ويتم تغيير الشعار كل ١٠ ثواني بين طيور الجنة بيبي لتصبح قناة واحدة.

تردد طيور الجنة بييي الجديد

قناة طيور الجنة هي قناة مختصة بتقديم المحتوى التعليمي الترفيهي للطفل بهدف تعليم الأطفال القيم والمبادئ من خلال الأناشيد التي تشجع الطفل على التعلم وزيادة الفهم والاستيعاب، وتم إطلاق تردد قناة طيور الجنة للمرة الأولى عام ٢٠٠٨ متخصصة في تقديم البرامج والأناشيد للأطفال.

وتحرص إدارة قناة طيور الجنة على تقديم المعلومات للطفل بطريقة سهلة تزيد من الاستيعاب والفهم وتنمية مهارات الطفل باستمرار، وذلك من خلال تقديم أطفال طيور الجنة العاملين بفريق العمل الخاص بالقناة، وذلك بغرض تقديم المحتوى للطفل من أحد الأطفال نفس العمر.

يؤدي ذلك إلى زيادة لفت انتباه الطفل لتجد الأطفال يحاولون تقليد حركات وأفعال يشاهدونها على مدار اليوم، ما يساعد بدوره على تعليم الطفل المهارات، وزيادة الذكاء والتعليم بشكل أسرع وأفضل.

استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد نايل سات 2021

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات لجميع الدول المتواجدة في شرق أفريقيا والتي لا يمكنها استقبال تردد قناة طيور الجنة عرب سات الجديد والذي يتم استقباله بصورة أسرع وأفضل في دول الخليج العربي.

ويمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

التردد: 11391.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات الجديد ٢٠٢١

تردد قناة طيور الجنة عرب سات الجديد ٢٠٢١ على القمر الصناعي عربسات على التردد التالي:

القمر الصناعي عرب سات.

التردد: 11632.

الاستقطاب: أفقي.

برامج تردد قناة Toyor aljanah

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب مختلف الأعمار، وتتمثل أبرز هذه البرامج فيما يلي:

برنامج مع جنى: وهو برنامج تقوم فيه الطفلة جنى بعمل مجموعة من الحوارات مع الأمور الخاصة بها مع البنات، وكيف تقوم أمها بالاعتناء بها لتصبح أنيقة.

برنامج النجوم: وهو برنامج يجتمع فيه فريق العمل من القناة لعمل مجموعة من المسابقات والتحدي مع بعضهم البعض لتقديم أفضل الأغاني.

برنامج الصغيران: هو برنامج يقدمه كلا من الطفلين جاد وإياد من خلال لعب بعض الألعاب والمسابقات الممتعة مع بعضهم البعض.

برنامج الأدعية: والذي يتم من خلاله تعليم وتحفيظ الأطفال الأدعية الإسلامية.

تتميز قناة طيور الجنة والفريق المعد للقناة على تقديم بعض من أنواع المغامرات والحفلات التي تجوب جميع بلدان الوطن العربي، وذلك من خلال إقامة الحفلات بكلا من الإمارات السعودية مصر، والذي يعمل على زيادة روح الوحدة الوطنية بين جميع الأطفال بمختلف الدول العربية. ومن خلال ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد ٢٠٢١ يمكن لجميع الآباء والأمهات تشغيل البث المباشر لقناة طيور الجنة للأطفال على مدار ٢٤ ساعة.