نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد في الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد في الجوازات، يسأل بعض الناس كيف يمكن حجز موعد في الجوزات في المملكة العربية السعودية في ظل أزمة تفاقم انتشار فيروس كورونا، كما أن المملكة العربية السعودية ومعظم الدول الأخرى في العالم أغلقت طرقها الجوية والبحرية وذلك حتى لا يتم انتشار العدوى داخل هذه الدول، ولذلك عملت المملكة العربية السعودية على توفير منصة إلكترونية لحجز موعد في الجوازات ثم الذهاب لمصلحة الجوازات لاستخراج الجواز ودون الحاجة للذهاب لمجرد أخذ موعد وهذه المنصات هي مثل مقيم وأبشروقد تم إطلاق هذه المنصات الإلكترونية بشكل يستوعب عدد المواطنين داخل المملكة وخارجها وذلك حتي يتم تجنب تفاقم انتشار الفيروس.

طريقة حجز موعد في الجوازات السعودية

سمحت المملكة بإنشاء منصة إلكترونية لحجز موعد في الجوازات السعودية لكل مواطنين الدولة لمن يرغب التقدم فيه وبدون الحاجة للذهاب لمصلحة الجوازات لمجرد أخذ موعد ثم الذهاب مرة أخرى لاستخراج الجواز وأتاحت المملكة أيضاً هذه المنصة للمقيمين بالدولة والمغتربين، وفي الحقيقة أن منصة أبشر مشترك فيها أكثر من 18 مليون مشترك عليها، وتقدم المنصة لهؤلاء المشتركين أكثر من 280 خدمة ويمكن التقدم على المنصة من خلال التالي:

الدخول على الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية أبشر

تسجيل الدخول.

ثم كتابة رقم الهوية أو رقم الإقامة إذا كنت مقيم بالدولة أي مغترب.

ستختار بعد ذلك نوع التقويم هجري أو ميلادي.

ستقوم بكتابة تاريخ ميلادك.

سيتم إرسال رمز تحقق لهاتفك بعد إدخال رقم الهاتف في البيانات قم بكاتبته على الموقع.

اضغط على مربع التحقق من البيانات .

مراجعة أدارة الجوازات السعودية

إذا لم تتمكن من حجز موعد في الجوازات إلكترونياً على البوابة الإلكترونية أبشر ستقوم بالضغط على خدمة الرسائل والطلبات الموجودة على الصفحة الرئيسية للمنصة وتقم بتقديم طلب بأن لم يتمكن المتقدم من حجز موعد في الجوازات إلكترونياً حتي لا يتم دفع غرامات على تأخير التقدم في حجز موعد في الجوازات وضروري عند الذهاب لمصلحة الجوزات لاستخراج أو تجديد الجواز أخذ الإجراءات الإحترازية الواقية للعدوى من انتشار فيروس كورونا وإلا ستتعرض لدفع غرامات.