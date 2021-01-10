نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وموعد صرف الدفعة 38 لشهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، عند قُرب موعد إيداع دفعات حساب المواطن نجد أن عملية البحث تزداد من قَبل مواطني المملكة العربية السعودية متستعلمين عن موعد صرف دفعات حساب المواطن، حيثُ من المعلوم أن كل يوم عاشر من الشهر الميلادي يتم صرف دفعة ما من دفعات حساب المواطن، فهو بمثابة موعد ثابت بشرط ألا يتعارض هذا الموعد مع إجازة رسمية.

بعد تم إيداع المبالغ التابعة للدفعة رقم 38 من برنامج حساب المواطن فأنه سوف يتم صرف الدفعة اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، فلقد أعلن مصدر مسئول عن البرنامج منذ قليل من خلال موقع التواصل الاجتماعي “توتير” بتغريده تقول “أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم حتى نهاية يوم الأحد”.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

لقد خصص برنامج حساب المواطن الحكومي منصة إلكترونية خاصة به يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد صرف الدفعات وشروط الأستحقاق والأهلية من البرنامج ونتائج شروط الأهلية أيضاً وغيرها ويمكن الاستعلام عن الدفعة 38 من خلال اتباع الأتي:

وكل ذلك من خلال زيارة الرابط الرسمي للبرنامج حساب المواطن

اختيار الخانة الخاصة بالخدمات الإلكترونية

إدخار رقم هوية المستحق

إدخال رمز التحقق للتأكد من آدمية المستعلم

الضغط على أيقونة استعلام

ليظهر له ما يريد استعلامه عن البرنامج.

ومنذ أيام قليلة ماضية أعلن مصدر مسئول عن البرنامج عن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 لعام 1442، ولقد تم صدرو تلك النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج، كما أعربَ المصدر على عدم النية في استقبال دفعات جديدة من المستحقين في الفترة الحالية، كما خصص مسئولي البرنامج حساب المواطن رقم خلص لتلقي الشكاوى والاستفسارات وهو 19912 والجدير بالذكر أن خدمة عملاء الدعم الفني متواجدون طوال أيام الأسبوع على مدار اليوم الكامل، حيثُ تعمل الخدمة من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة الثامنة ونصف صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت مكة المكرمة، ويومي السبت والجمعة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الحادية عشر مساءاً.