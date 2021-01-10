نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر يناير 2021 بعد تسعيرة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين اليوم ، ينتظر ويترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية تصريح شركة أرامكو المتخصصة في مجال النفط معرفة اسعار البنزين الجديدة بعد تسعيرة أرامكو، كما أعلنت شركة أرامكو في السابق بأنه سوف يتم الإعلان عن سعر البنزين يوم 10 من كل شهر ميلادي ويتم تطبيق الأسعار في اليوم التالي الموافق يوم 11 من كل شهر ميلادي على مستوي جميع محطات الوقود الموجودة في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على الأسعار الجديدة الخاصة بالوقود اليوم الموافق 10 لشهر يناير 2021 بعد تسعيرة أرامكو الجديدة التي يتم تطبيقها بدءا من يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر يناير 2021

أعلنت شركة أرامكو اليوم الموافق 10 يناير 2021عن اسعار البنزين الجديدة والمنتجات البترولية لشهر يناير 2021 وسوف يتم تطبيقها في يوم 11 يناير 2021 وهذا الإعلان تم من قبل مسؤولي شركة ارامكو، وهذا لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والوقود في المملكة، كما تقوم الحكومة السعودية على تعديل اسعار الوقود بعد مراجعة أسعار منتجات المياه ومنتجات الطاقة، وعمل مراجعة على أسعار تصدرهم للخارج في الأسواق العالمية وذلك لأنها من ضمن الأسعار المعروضة لتحديد قيمتها .

اسعار البنزين الآن في السعودية

تم الإفصاح عن اسعار البنزين الان في السعودية لشهر يناير 2021 من قبل شركة أرامكو وفقا لسوق النفط العالمي وها هو سعر البنزين الجديد الذي سوف يتم تطبيقه بدءا من يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 :

سعر البنزين فئة 91 هو 1.44 ريال سعودي لكل لتر .

سعر البنزين فئة 95 هو 1.58 ريال سعودي لكل لتر .

سعر غاز البترول هو 0.75 ريال سعودي لكل لتر .

سعر الكيروسين هو 0.70 ريال سعودي لكل لتر .

سعر الديزل هو 0.50 ريال سعودي لكل لتر .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم سعر البنزين اليوم في السعودية لشهر يناير 2021 بع تسعيرة شركة أرامكو الجديدة التي سوف يتم تطبيقها يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 .