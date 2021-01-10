نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يجيب هل تم زيادة مبلغ الدفعة 38 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدفعة 38 من حساب المواطن، اشتكى العديد من مستفيدي حساب المواطن من زيادة فواتير الكهرباء والطاقة، وسأل البعض منهم عبر حساب المواطن على “تويتر” عن أي زيادة مرتقبة لمبلغ الدفعة الحالية لحساب المواطن، وكان قد انتشرت الفترة السابقة العديد من الشائعات الخاصة بزيادة مبلغ إيداع الحساب ، الأمر الذي نفاه حساب المستفيدين على حسابه الرسمي على موقع “تويتر: قال فيه إن الدعم يتم صرفه حسب المعايير الموضوعة مسبقا تبعا لضوابط البرنامج، وأن أي زيادة هي راجعة لعدة أمور منها عدد الأسرة والدخل الشهري لها، كما أوصى بتجربة حاسبة الدعم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمعرفة مبلغ الدعم التقريبي.

الاستعلام عن الدفعة رقم 38 من حساب المواطن السعودي

يمكن لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية الدخول الى رابط حساب المواطن، والقيام بتسجيل دخول للبوابة الالكترونية، وملئ البيانات الموجودة من الرقم السري، ورقم الهوية السعودية، ثم الاستحقاق ليتعرف على قدر مبلغ الدعم الخاص به، حينئذ يمكنه سحب المبلغ من البنك مباشرة.

وكان قد أُعلن اليوم عن صرف الدفعة 38 من حساب المواطن، ابتداءا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل العاشر من يناير، وتداول المواطنين موعد نزول الدفعة على حسابهم الشخصي في البنك، حيث قال أحد المواطنين أنه تم سحب دفعة بنك الراجحي الساعة 12.30 تقريبا، وأخر أكد على أن مبلغ الدفعة نزل على حسابه بعد ساعتين من الإعلان على بنك الإنماء، ومن المنتظر أن يتم إيداع باقي الدفعات خلال اليوم الأحد.

أشار “خدمة المستفيدين” أنه يتم تعويض المستفيدين بالمبالغ المرتجعة بالأثر الرجعي، ونفي الحساب عن وجود وقت معين او تاريخ لفتح التسجيل مجددا في البرنامج، وأوصى المتابعين بضرورة متابعة الحساب من حين لأخر، لمشاهدة ضوابط البرنامج بشكل دوري، وتابع يمكن للجميع على مدار اليوم استلام دفعة يناير ال 38 من حساب المواطن.