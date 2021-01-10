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عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، ويعد برنامج المساعدة المقطوعة الذي اطلق من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هو دعم مالي لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط وذلك بهدف تحسين مستواهم الاقتصادي والقدرة علي تلبية حاجاتهم الضرورية للمعيشة، وقد جاء هذا ضروريا لمساعدة المواطنين لكي يعيشوا حياة كريمة بعد ما تعرضه له من سوء لحالتهم المادية بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من تدهور في المستوى الاقتصادي علي مستوى العالم عامة والمملكة خاصة، و قد تحدد موعد صرف المساعدة المقطوعة في منتصف كل شهر هجري ، حيث تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.

الاستعلام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442 برقم الهوية

يستطيع جميع المستحقون للمساعدة المقطوعة الاستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي عن طريق خدمة علي شبكة الأنترنت خصصت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة الأتية :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. على المستعلم إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به أو رقم طلب المقطوعة. يجب أن يقوم المستعلم بكتابة رمز التحقق البشري الموجود في الصورة. قم بالضغط على أيقونة الاستعلام. سوف يظهر للمستعلم صفحة بها كل ما تم الاستعلام عنه.

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442

خطوات التسجيل في المساعدة المقطوعة سهلة ومبسطة ويبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وللحصول علي المساعدة يجب اتباع الخطوات الأتية:

أولا قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. قم بإنشاء حساب جديد لك علي موقع الوزارة. على المتقدم أن يقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة. قم بالضغط علي زر تسجيل الدخول. أن يقوم المتقدم بالانتظار قليلا حتي يرسل له الموقع رابط التأكيد. قم بالنقر علي زر فتح استمارة التسجيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وادخل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. أدخل جميع المعلومات الخاصة بدخلك ثم أكتب بريدك الإلكتروني.

والجدير بالذكر أن طريقة وشروط الحصول علي المساعدة المقطوعة 1442متاحة أيضا من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي من أهم برامج الحماية الوطنية التي تقدمها الوزارة داخل المملكة العربية السعودية وذلك سعيا منها في تحقيق كافة سبل الراحة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن السعودي.