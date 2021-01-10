بداية الفصل الدراسي الثاني 1442 بنظام التعليم عن بعد بالسعودية

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عمر شويل - جدة بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442 هـ في المملكة العربية السُّعُودية أصبحت هي الشاغل الأهم الآن لجميع أبناء المملكة العربية السُّعُودية المنتمين إلى أفراد العملية التعليمية وخصوصًا مراحل التعليم العام، ولقد أعلنت المملكة منذ انطلاق هذا العام أن العملية التعليمية سوف تتم أون لاين بنظام التعليم عن بُعد، ولقد تم الإعلان أيضًا عن أسلوب التعليم في النصف الثاني من العام الدراسي ليكون بنفس الآلية؛ وسوف يتم توضيح ذلك بالتفصيل لاحقًا.

بداية الفصل الدراسي الثاني 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية أن الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري 1442 هـ سوف تبدأ مباشرةً فور انقضاء إجازة منتصف العام لجميع الفرق والمراحل الدراسية ، حيث قد تقرر أن تكون بداية الفصل الدراسي الثاني أي أول أيام الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:

التقويم الهجري: سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالتقويم الهجري يوم 4 من شهر جُمَادَى الآخِرَة لعام 1442 هـ (4-6-1442هـ).

سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالتقويم الهجري يوم 4 من شهر جُمَادَى الآخِرَة لعام 1442 هـ (4-6-1442هـ). التقويم الميلادي: سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني بالتقويم الميلادي في يوم 17 من شهر يناير لعام 20212 م (17-1-2021م).

الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم عن بعد

بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وظهور نتائج الطلاب على نظام نور؛ صرح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم السعودية أن النصف الثاني من العام الدراسي الثاني سوف يكون أيضًا معتمدًا على نظام التعليم عن بُعد بالاعتماد على منصة مدرستي التعليمية السعودية الإلكترونية كما كان ذلك مُتبعًا في النصف الأول من العام الراسي.

حيث أنه في بداية العام تم الإعلان عن أن نظام الدراسة في الفصل الثاني سوف يتم تحديده في ضوء الوضع الصحي بالدولة ، ونظرًا إلى عودة انتشار الوباء المستجد بقوة في كافة الدول والحرص على الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ؛ تم اتخاذ قرار باستكمال العام الدراسي الثاني عبر منصة مدرستي السُّعُودية بنظام التعليم عن بُعد من المنزل.

دخول منصة مدرستي الفصل الثاني

بعد الإعلان عن أن التعليم سوف يستمر حتى نهاية العام عبر منصة مدرستي ، أصبح الطلاب يتساءلون عن آلية استخدام المنصة في الترم الثاني ، وقد تم توضيح أن هذا الأمر بأن الولوج إلى المنصة سوف يكون بنفس الطريقة كما يلي:

الذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي madrasati.sa

الضغط على تسجيل الدخول

اختيار تسجيل الدخول عبر بيانات منصة مدرستي الخاصة بحساب مايكروسوفت أوفيس للطالب أو المعلم

الضغط على دخول.

البَدْء في استخدام المنصة بنفس كيفية استخدامها في النصف الدراسي الأول سواء للطالب أو المعلم أو ولي الأمر.

أهم اخبار التعليم في السعودية

في إطار محاولة الوصول غلى حلول إيجابية حول ما يعتري العملية التعليمية من أحداث مستجدة نتيجة انتشار الوباء وبالتزامن مع الإعلان عن بداية الفصل الدراسي الثاني 1442 بنظام التعليم عن بعد بالسعودية، أعلن وزير التعليم السعودي عن بعض المبادرات الجديدة المفترض داستها واتخاذ قرار بشأنها ، مثل: