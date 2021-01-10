هل يوجد وقت لأبدأ بتطوير ذاتي !؟ بقلم الكاتب / عبدالله العليان

هل تعتقد أن تطوير الذات له علاقة بثقة بالنفس !؟

طبعاً ، عند تطويرك لذاتك فهذا يعطيك ثقة بنفسك ، ويمكنك من التحدث مع الآخرين ومواجهتم ، وتصبح شخص لا يؤثر فيك النقد الا البناء منه ، فتأخذه وتطور به نفسك ، فيزيد من ثقتك في تحقيق أهدافك وتصبح شخص أكثر تفاؤل في حياتك وفي مستقبلك .

نصيحة :-

1- لا تحاول ان تكون شخص مثالي ، ولكن كن الشخص الذي تحب ان تكونه .

2- تقبل ذاتك كما هي وطورها ، فأنت هبة من الله وانت مكرم عن غير المخلوقات .

سؤال : هل يوجد وقت لأبدأ بتطوير ذاتي !؟

الإجابة ( لا ) حتى لو كنت فـ 67 من عمرك ، فدائماً يمكنك أن تتطور ، مادمت على قيد الحياة .

تذكر عزيزي القارئ ان تعيش يوماً في رضا وسعادة أحسن أن تعيش 90 عاماً في صراع مع نفسك .