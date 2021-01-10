الأميرة غادة بنت فهد آل سعود تفتتح معرض فنانات رابغ”بصمة إبداع 2″

دوت الخليج – جدة افتتحت سمو الأميرة غادة بنت فهد بن محمد بن ناصر آل سعود مساء السبت 2021/1/9 معرض فنانات رابغ الذي كان بعنوان

” بصمة إبداع 2 ” بصالة رؤى الفن للفنان العالمي القدير هشام بنجابي وبحضور السيدة نوال أدهم والدكتورة إيمان أشقر والمشرفة على الفريق الفنانة التشكيلية شفاء الجحدلي والمنسق العام للمعرض الأستاذ محمد الرايقي .

بعد وصول سمو الأميرة غادة بنت فهد آل سعود إلى المعرض أخذت جولة حول المعرض وشكرت الفنانات على تميزهن وإبداعهن في الجانب التشكيلي

بعد ذلك كرمت مشرفة الفريق التشكيلي الفنانة شفاء الجحدلي سمو الأميرة غادة آل سعود بلوحة تشكيلية هدية من الفريق مع باقة ورد ثم كرمت الفنان التشكيلي القدير الأستاذ هشام بنجابي بدرع تذكاري تقديرًا واحتراماً له على ماقدمه لهن من دعم كبير وتشجيع مستمر ومنح الأستاذ محمد الرايقي درع تذكاري لدعمه اللامحدود لفريق بصمة إبداع 2 .

شارك في المعرض 29 فنانة تشكيلية من محافظة رابغ ب 29 لوحة متنوعة الأفكار والمدارس وقد تواجد تلفزيون sbc لتغطية المعرض وعمل لقاءات مع الفنانات كما تواجد عدد كبير من المهتمين بالفن التشكيلي ومن الإعلاميين والإعلاميات والسنابيين والسنابيات .

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