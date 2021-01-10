نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي شروط السفر من السعودية إلى البحرين واجراءات السفر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي شروط السفر من السعودية إلى البحرين 2021 التي فرضتها البحرين وفقا للتدابير الاحترازية بسبب الازامة الحالية الموجودة بجميع بلاد العالم فقد وضعت البحرين وأيضا السعودية بعض الشروط للسفر، ويحب المواطنين السعوديين السفر إلى البحرين للسياحة أو التمتع بأجوائها أو للعمل أو الدراسة، كما اعلنت السلطات المسؤولة عن تنظيم وإدارة الرحلات إلى مملكة البحرين إن السفر سيقتصر على المواطنين البحرينيين والمقيمين وحاملي التأشيرات الإلكترونية أو الدبلوماسيين أو أفراد الجيش أو طاقم الطائرة أو جوازات السفر الوطنية بعد استيفاء الشروط المطلوبة. ماهي شروط السفر من السعودية إلى البحرين 2021 الحصول على تصريح دخول إلى مملكة البحرين. أن يكون لدي المسافر جواز سفر صالح. سيخضع جميع العملاء لاختبار PCR (على نفقتهم الخاصة) عند الوصول مع إجراء اختبار PCR آخر بعد 10 أيام ، التكلفة الإجمالية 40 دينار بحريني. إكمال وتوقيع نموذج التعهد بالمتطلبات الصحية وإرساله لاحقًا إلى مركز المراقبة الصحية بالمطار عند الوصول. يجب الحصول على جواز سفر صادر من دولة السعودية قبل الذهاب إلى صالات السفر بالإضافة إلى تذاكر السفر للذهاب وللعودة. يجب وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بوضع مسافة بين المسافر وغيره في المطار، إلى جانب الالتزام بحمل المطهرات المختلفة واستعمالها دائماً فور وصولك لدولة البحرين. يجب على جميع المسافرين الحجر الصحي لمدة 10 أيام. إجراءات السفر من السعودية إلي البحرين يمكن الحصول على تأشيرة سفر لدولة البحرين والتي تصل مدتها إلى 3 شهور سارية مع المسافر. يجب الحصول على التأشيرة لدخول أرض البحرين ماعدا دول الخليج العربي والتي تضم دولة الكويت والإمارات وعمان وقطر والسعودية. تختلف الإجراءات المتبعة من جنسية إلى جنسية أخرى. تتوفر التأشيرة الإلكترونية لأكثر من 100 دولة مختلفة. أن يكون لدي المسافر جواز سفر صالح. شروط السفر من السعودية إلى البحرين للعمل جواز سفر ساري المفعول. طلب التأشيرة. إحضار خطاب كفالة الموظف مع معلومات المؤسسة وصاحب العمل وساعات العمل. الصور الشخصية. تأمين صحي. نسخة من عقد العمل. دفع رسوم 994 ريال سعودي. رسوم السفر من السعودية إلي البحرين السفر الجوي من الدمام إلى مطار البحرين الدولي: تكلفة السفر لساعة واحدة 671 ريال سعودي. السفر الجوي من الرياض إلى مطار البحرين الدولي: سافروا في أقل من ساعة ونصف بتكلفة 760 ريال سعودي. السفر الجوي من المدينة المنورة إلى مطار البحرين الدولي: يتم السفر في غضون ساعتين وربع بتكلفة 729 ريال سعودي. السفر بالحافلة من الرياض إلى محطة حافلات الرياض المركزية ثم الدمام ثم مركز اللولو إلى المنامة بتكلفة 259 ريال سعودي. السفر بالقطار من الرياض إلى الدمام بالمملكة العربية السعودية ثم استقل السيارة إلى الخبر ثم استقل الحافلة إلى مركز اللولو في المنامة بتكلفة 350 ريال سعودي.

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