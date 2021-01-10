أمانة الشرقية: 63 شركة لتطوير المشروع الاستثماري بكورنيش الخبر

بلادي – الرياض :

استقطبت أمانة المنطقة الشرقية، 63 شركة استثمارية محلية وإقليمية وعالمية لتطوير المشروع الاستثماري النموذجي الأول لمبادرة “فرصة وأرض وقرض” بكورنيش الخبر.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن المشروع يأتي بالتعاون مع وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص بقيمة 800 مليون ريال، لتطوير مساحة 65 ألف متر مربع، والتي ستسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالمياً بجودة الحياة.

وأبان أنه تم تلقي طلبات الرغبات من 63 شركة استثمارية محلية وإقليمية وعالمية ذات خبرات مميزة، مبينا أن هذه الشركات ستعكس جاذبية الاستثمار بالمنطقة وتعزز من مكانة المملكة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة لتأهيل الشركات بناء على الملاءة والقدرة المالية وخطط التمويل، لضمان قدرة الشركات على تنفيذ المشروع بالجودة العالية.