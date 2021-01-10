اليابان تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا عند أشخاص وصلوا من البرازيل

بلادي – الرياض :
قالت وزارة الصحة اليابانية، اليوم (الأحد)، إنها عثرت على نوع جديد من فيروس كورونا في اليابان.
وأشارت الوزارة، وفقًا لصحيفة ” ذا جابان تايمز”، إلى أن السلالة التي عثر عليها تشبه جزئيًا المتغيرات المبلغ عنها في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.
وأضافت أن السلالة اكتشفت في أربعة أشخاص وصلوا من البرازيل، منوهة إلى عدم توفر معلومات عن قابلية انتقال المتغير المكتشف حديثًا، وما إذا كان يمكن أن يسبب أعراضًا شديدة وما إذا كان مقاومًا للقاحات أم لا.
فيما يقوم المعهد الوطني للأمراض المعدية وآخرون بإجراء بحث مفصل حول سلالة الفيروس.
وكانت اليابان، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن تسجيلها 8 إصابات بفيروس كورونا المتحوِّر، واكتشفت الإصابة الأولى لدى خمسينية في العاصمة طوكيو عادت من بريطانيا.
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