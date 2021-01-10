“هدف”: تسجيل 10 آلاف موظفة سعودية في برنامج دعم نقل المرأة العاملة

بلادي – الرياض :
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف، أن عدد الموظفات السعوديات المسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة، بلغ 10 آلاف موظفة يعملن في مختلف منشآت القطاع الخاص.
وأوضح “هدف” أن تنامي أعداد الموظفات المسجلات في البرنامج، خلال شهرين من إطلاق التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، يأتي بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.
وأبان أن تقديم الخدمة يكون عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل، حيث يغطي البرنامج 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.
وأشار إلى أنه تم رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، ويمكن للمسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن بين 6001 إلى 8 آلاف ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهرا.
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